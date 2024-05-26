İslam Memiş'ten altın yatırımcısını uyardı: Her şey Temmuz ayını işaret ediyor

Düşen altın fiyatlarına ilişkin açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İyi düşünelim iyi olsun. Ama her şey Temmuz’u işaret ediyor." diyerek yatırımcıları uyardı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki hareketlilik sonrası haftayı değerlendirerek kritik altın yorumu yaptı.

İslam Memiş geçtiğimiz hafta boyunca başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de nakit hareketliliği yaşanmadığına bunun da Kurban Bayramı öncesinde olduğumuz için vatandaşların tatil planları nedeni ile para ayırmalarından kaynaklandığını söyledi.

ALTIN YATIRIMCISI PANİK YAPMASIN

Haftaya 2450 dolar ile rekorla başlayan ons altın 125 dolarlık değer kaybı yaşadı. Ons altına bağlı olarak gram fiyatında da düşüşler yaşanmıştı. Düşüşlerde İran Cumburbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ölümü etkili olmuştu. İslam Memiş altın yatırımcısına dalgalı piyasaya aldanarak panik yapmamalarını söyledi.

İslam Memiş yatırımcıya dolar biriktirmeye devam etmelerini ve dolar ile altın almalarını tavsiye etti. Daha önce dolar biriktirenlerin bu haftaki altında düşüşlerde dolarla altın alarak TL ile altın alanlardan daha büyük kar elde ettiğini vurguladı.

MERKEZ BANKALARI ALTIN STOKLUYOR

Tüm dünyada merkez bankalarının güvenli liman olarak gürdükleri için altın stoklamaya başladığına dikkat çeken İslam Memiş, jeopolitik gerilimler nedeni ile Temmuz ayında ciddi ekonomik değişimler yaşanabileceğini vurguladı.

İÇ PİYASADA POZİTİF HAVA VAR

TCMB'nin Mayıs'ta politika faizini yüzde 50’de sabit tutarak piyasaların beklentisine uygun bir karar verdiğini belirten İslam Memiş, TCMB'nin kararlı duruşu ve enflasyondaki düşüş beklentilerinin yılın ikinci yarısına yönelik iyimser bir tablo çizdiğini söyledi. İslam Memiş bu nedenle enflasyon beklentilerinin yıllık yüzde 38'e doğru revize edilebileceğini söyledi.

FED'in faiz indirimine yönelik herhangi bir sinyal vermediğini ve yüzde 2 enflasyon hedefinde kararlılığını sürdürdüğünü belirten İslam Memiş, ABD enflasyonunun Haziran'da yüzde 3,1 olarak açıklanmasının beklendiğini hatırlattı.

Avrupa Merkez Bankası'nın ise (ECB) Temmuz'da faiz indirimi mesajı verdiğini bu indirimin diğer merkez bankalarını da etkileyebileceğini belirtti.

jEOPOLİTİK GERİLİMLER PİYASAYI ETKİLİYOR

Jeopolitik gerilimlerin piyasalar üzerinde son derece etkili olduğunu belirten İslam Memiş, Çin ordusunun Tayvan çevresinde yaptığı tatbikatlar, Türkiye’de seferberlik düzenlemesi, Polonya'nın ücretsiz askeri eğitim vermeye başlanması gibi gelişmelerin görüldüğünü anlattı. İslam Memiş suitkast ve kazalar ve siyasi liderlerin değişiminin de piyasaları etkilerine dikkat çekti.