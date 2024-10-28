İslam Memiş'ten altına yatırım yapacaklara kritik uyarı

Özellikle pandemi döneminin ardından yatırım araçları piyasaları alt üsttü. Art arda rekor tazeleyen Dolar, Euro, altın, borsa bu süreçte birbirleriyle yarıştı. Gram altın ise 2023 yılında bu yatırım araçları arasından en çok kazandıran oldu.

Vatandaşların yoğun talep gösterdiği gram altın ise 3 bin TL sınırını geçti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Memiş, yatırımını gram altından yana yapanlara uyarılarda bulundu. Memiş, gram altın yatırımcısına her zaman “Ons nereye gram altın oraya.” dediğini hatırlattı.

“Biz TL bazlı işlem yapmadığımız için böyle bir piyasayı tavsiye etmiyoruz.” diyen Memiş, gram altında düşüşlerin kaçınılmaz olacağını ama dolar kuru güçlü durduğu için gram altında, ons altın kadar agresif düşüşler olmayacağını öngördüğünü belirtti.

Memiş yaptığı değerlendirmede “Bir destek seviyesi söyleyecek olursam 3080 lira diyebilirim. 3000-3500 lira aralığında bir trende bekliyoruz gram altını. Ons altın ve gram altın tarafında kar satışlarının mutlaka yaşanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

PİYASALARDA GRAM ALTIN NE KADAR? (28 EKİM)

Gram altın haftaya 3 bin TL üzerinde başladı. Gün içinde 3 bin 30 TL’ye çıkan gram altın öğle saatleriyle itibariyle 3 bin 13 TL’den işlem görüyor.