İslam Memiş'ten dolar açıklaması: Hazırlığınızı yapın

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kendi Youtube kanalı üzerinden piyasaları değerlendirdi.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının belirten İslam Memiş dolar TL kurunun 34 lira seviyesinde olduğunu doların daha ucuz olduğunu ve 33.88 liraya kadar geriledi belirtti.

"DOLAR YÜKSELİŞ TRENDİNE DEVAM EDECEK"

Resmi kurda 34 lira seviyesinin izlendiğini serbest piyasada ise 33.88 rakamının görüldüğünü söyleyen İslam Memiş "33.88'den Dolar almalarını ifade etmiştim. Mahcup olmadık. Dolarda görünüm pozitif. Dövizle ticaret yapanlara sürekli söylüyoruz. Dolar yükseliş trendine devam edecek." diye konuştu.

"ONS ALTINDA DESTEK SEVİYESİ 2400 DOLAR"

Ons altın fiyatlarının 2479 Dolar seviyesinde olduğunu ve 2473 Dolara kadar gerileme gördüklerini belirten İslam Memiş "Bu hafta beklediğimiz 2470 dolar geldi ve çattı. 2532 dolardan başlayan düşüş trendi 2479'a kadar düştü. Aşağı yönlü kırılırsa 2400 dolar destek seviyesi var. " değerlendirmesini yaptı.

FED rakamlarının açıklanmasına kadar 2400-2500 dolar aralığını takip edeceğini belirten İslam Memiş " Bize göre ucuz. Biz her düşüşü alım fırsatı olarak görüyoruz. . Ekim son haftası, Kasım'ın ilk haftası 2600 dolar seviyesi karşımızda olacaktır. Bu hazırlığı şimdi yapmakta fayda var." diye konuştu.