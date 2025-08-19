İslam Memiş’ten dudak uçuklatan tahmin! Altın satmak için bu tarihi bekleyin

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarına dair dikkat çekici tahminlerde bulundu. Mevcut jeopolitik gelişmelerin ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın piyasasında dalgalı bir seyir yaşanırken, Memiş yatırımcılara hem kısa vadeli fırsatları hem de uzun vadeli hedefleri işaret etti. Gram altının yıl sonuna kadar 4.500 TL seviyesini görebileceğini belirten Memiş, 2026 yılının ilk çeyreğinde ise 6.000 TL gibi iddialı bir zirve beklentisi olduğunu açıkladı.

İslam Memiş, beklediği rakamlara dair değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu:

Altında yatay ve sakin seyir devam ediyor. Piyasalar son iki haftadır özellikle Amerika'nın yapmış olduğu bu barış görüşmelerinin bir kırılmasını bekliyor ama temkinli bekleyiş halen devam ediyor. Şu an itibariyle gram altın 4.415 TL yurtiçi piyasalarda serbest piyasalarda. Uluslararası piyasalarda ons altın 3.338 dolar seviyesinde. Yine aşağıda 3.305 dolar seviyesini teknik olarak destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Yukarıda 3.368 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında dalgalanan bir trend bekliyoruz. Ancak asıl trendin pozitif açıklamalarla birlikte yine yılın son düşüşü olarak da böyle bir alım fırsatı olarak da gram altın tarafında 4.350 lira veya 4.370 lira seviyelerini görebiliriz. O yüzden piyasalarda bir yandan yaz rehaveti bitiyor. Diğer yandan da hem jeopolitik anlamda hem de dış politika anlamında yeni bir senaryo piyasalar için fiyatlanacak. O yüzden şimdi yatırımcının da yaz rehavetinden yavaş yavaş çıkması gerekiyor. Artık tatil yavaş yavaş bitiyor ve ik haftalık süreç içerisinde piyasalarda yeni hikayeler oluşacak. Tabii ki her ne kadar dünyanın gözü Rusya Ukrayna savaşı bitecek mi, görüşmeler nasıl geçecek tarafında olsa da sessizce Ortadoğu'da İsrail'in yapmış olduğu hamleler veya işgal planının bir noktada hazır olduğunu da ben özellikle belirtmek isterim. Yine jeopolitik gerilim orta tarafı Ortadoğu tarafında yine yüksek kalmaya devam edecek gibi duruyor.

2026 YILI İÇİN BEKLENTİM FARKLI

Yıllık öngörümü sık sık ifade ediyorum. Yıllık bazda 4.500 lira seviyesi. Benim nazarımda 5.000 TL seviyesi şu anki koşullarda yok. Yani öngörülemeyen bir gelişme yaşanırsa tekrar yorumlarız. Ama şu anda 4.500 lira seviyesi benim zirve seviyesi not olarak yazdığım bir seviye. Ons altın tarafında bir geri çekilme ama dolar TL kuru gram altında destekleyeceği için yine 4.500 lira seviyesinin ben yine geçme ihtimalinin zor olduğunu söyleyebilirim. Ama bir jeopolitik gerilim tekrar dünyada farklı algılanırsa, bölgesel bir savaşa tekrar gidilirse, İsrail veya Amerika tekrar İran'a saldırırsa gibi birçok konu başlıkları tabii ki masada durmaya devam ediyor. Ama bugünkü koşulları değerlendirmek gerekiyor ve ons altın tarafındaki geri çekilmeler gram altını biraz daha frenleyebilir. Benim nazarımda gram altın tarafında 4.500 lira seviyesi pik seviyesi. Ons altın tarafında da 3.500 dolar seviyesi pik seviyesi ama 2026 yılındaki hikayemiz farklı özellikle 2026 yılının ilk çeyreğindeki hedefim 6.000 TL seviyesi. Bunu da Nisan ayında kamuoyuna açıkladığımı anımsatmak isterim.

