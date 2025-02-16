İslam Memiş'ten elinde altını olanlara kritik uyarı: Bu hatayı yapana geçmiş olsun!

Altın, borsa, dolar ve gümüş hakkında analizler yapan finans uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları bekleyen tehlikeleri ve fırsatları tek tek derledi. İslam Memiş, piyasanın gizli şifresi diyerek kritik bir uyarıda da bulundu.

"BU HATAYI YAPANA GEÇMİŞ OLSUN"

Kenarda köşede birikimi olanlar için büyük fırsat geliyor. Dolar/TL'de tansiyon yüksek ve erken seçim kararları piyasaları derinden sarsabilir. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Altın ve gümüş tarafından yeni fırsatlar kapıda diyerek uyarılarda bulundu. Ayrıca ev, arsa ve altın üçgeninde kazanmanın yollarını belirten Memiş, "Bu hatayı yapana geçmiş olsun" dedi.

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle; "Piyasalarda belirsizlik devam ediyor. Tansiyon yüksek. Borsa İstanbul yükselmezken, altın ve gümüş fiyatlarında yeni yükselişler görülüyor. Kripto para piyasası ise sakin bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi 9.866 puan seviyesinde hafif alıcılı, ancak zayıf bir görünüm sergiliyor. Dış politikadaki gerginlikler ve yapılan açıklamalar borsayı olumsuz etkiliyor. 10.000 puan seviyesinin üzerinde kalamayan endeks, yatırımcılar tarafından alım fırsatı olabilir. 10.200, 10.400 ve 10.600 seviyelerine yönelik pozitif beklentiler sürüyor.

Dolar/TL kuru 36,06 seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor. Euro/Dolar paritesi ise 1,0318 seviyesinde. 1,03 seviyesinin altı alım fırsatı olarak görülmeye devam ediyor. 2025 yılı için 1,08 beklentisi korunuyor. Ons altın, gün içinde 2.934 dolara kadar yükseldikten sonra 2.888 dolar seviyesine geri çekildi. Gram altın ise 3.422 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın tarafında Kasım ayında 3050 3080 dolar seviyesini açıklayan bir analist olarak şu anda konuşuyorum. Altın fiyatlarında özellikle gram altın tarafında 2025 yılında 4000-4500 lira aralığında beklentimi Kasım ayında açıklayan birisi olarak bunu söylüyorum. Özellikle gram altın tarafında, ons altına bağlı geri çekilmeler yaşanabilir.

MEMİŞ'TEN 'DİKKATLİ OLMALILAR' UYARISI!

Elinde altın bulunduran yatırımcılar dikkatli olmalı. Ayrıca, altın-gümüş rasyosu 91 seviyesinin üzerine çıktığı için elinde altın bulunan yatırımcılara gümüş alımını öneriyorum. Piyasalarda genel olarak manipülatif hareketler var. Altın ve gümüş tarafında yaşanan yükselişlerin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

Yatırımcıları ani yükselişler karşısında tedbirli olmalı ve piyasalarda düşüşlerin kaçınılmaz. Yatırımcılar soğukkanlı olmalı, varlıklarını korumalı ve fırsatları dikkatle değerlendirmeli. Nakde ihtiyacı olmayan yatırımcıların beklemelerini tavsiye ediyorum, Elinde altın bulunduranların alternatif yatırım fırsatlarını göz önünde bulundurabilir. Bugüne kadar almayı ihmal etmiş uyarıları dikkate almamış yeni eline para geçenler yeni fırsatı olanlar Üzülmeyin tekrar bir fırsat verecek altın.

Erken seçim kararları bu yıl önemli. Türkiye içindeki gerginlikler, dış politika tarafındaki gerginlikler önemli. Birçok Hikayemiz var 2025 yılında. Ama dikkat edin elimde altınım var gümüşüm yok rasyo 91 seviyesinin üzerinde fırsattır. Bugüne kadar altın biriktirdim ev alacak kadar arsa alacak kadar elimde birikimim var arsa ve ev almalı mıyım. Evet. Soğukkanlı olun, birikimlerinize varlıklarınıza sahip çıkın. Elinde altın bulunduran gümüş bulunduran döviz bulunduran birikimi nakide ihtiyacınız yoksa bekleyin. Kısa vadeli geri çekilmeler kaçınılmaz ama buradan satayım nasıl olsa gerileyecek, düştüğü zaman da alırım derseniz öyle bir piyasa yok. Bu hatayı yapana geçmiş olsun. O yüzden dikkat edin."