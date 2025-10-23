Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indirimi kararını değerlendirdi. Memiş, enflasyon hedefinin yukarı yönlü revize edilmesine rağmen Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele çabasını sürdürdüğünü belirtti. Ancak alınan kararların sahada yeterince karşılık bulmadığını ifade etti.

Memiş, Merkez Bankası’nın gerektiğinde piyasaya müdahale etmeye devam edeceğini ve faiz indirim politikasını sürdürme eğiliminde olduğunu belirterek altın rezervlerindeki artışa dikkat çekti. Memiş, buna rağmen piyasada hala belirsizliklerin hakim olduğunu da sözlerine ekledi.

Özellikle kredi musluklarının açılması gerektiğini söyleyen Memiş, “Artık biraz daha sahaya dönmek gerekiyor. Faizleri indirerek bu politikayı nasıl sürdürecekler? Burada ciddi belirsizlikler var” dedi. Dolar/TL kurunun 41-42 seviyelerinde seyrettiğini belirten Memiş, kur şoku riskine karşı uyarıda bulundu.

Memiş, önümüzdeki aylarda yeni faiz indirimlerinin kapıda olabileceğini belirterek, özel bankaların ve reel sektörün daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. “Sahada aktif bir rol alınmalı, özel bankalar devreye sokulmalı” diyen Memiş, ekonomik politikalarda daha somut adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

İslam Memiş şöyle konuştu:

Merkez Bankası'nın Merkez Bankası'nın hedefi enflasyonla mücadele, her ne kadar yukarı yönlü revize edilse de yıllık bazda yine enflasyonla mücadeleye devam edecekler. Merkez Bankası gerektiği zaman da piyasaya müdahale etmeye devam edecek ve fiyat politikasında faiz düşürme noktasında kararları da yine devam ediyor. Altın rezervleri de artmaya devam ediyor. Diğer yandan yine çeşitli etkenlerden dolayı enflasyon yukarı yönlü revize edilse de piyasaya yine hedefimizden şaşmıyoruz mesajı veriyorlar. Ama artık biraz daha sahaya dönmek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Biraz daha sahada kredi musluklarının açılması gerektiğini düşünüyorum.

Hem faizleri indirerek hem de bu politikayı nasıl devam ettirecekler? Burada belirsizlikler var. Kur şoku gibi bir risk de var karşımızda. 41-42 TL seviyesinde dolar TL kuru. Burada bir aksiyon yok. Şu anda sessizliğini korumaya devam ediyor ama böyle bir risk kenarda durdurmaya devam ediyor. Karşımızda önümüzdeki aylarda tekrar faiz indirme noktasında kapıları açık bırakan bir Merkez Bankası var. Benim önemsediğim şey biraz daha sahada aktif bir rol almak ve özel bankaları biraz daha devreye sokmak lazım. Biraz daha sektörlerin desteklenmesi lazım diye düşünüyorum.