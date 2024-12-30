İslam Memiş’ten flaş iddia “Altın yasaklancak” tarih verdi

2025 senesine ilişkin altın ve dolar tahminleriyle ilgili tahminlerde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırım yapmak isteyen vatandaşları uyardı.

Dövizle borçlanmaktan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Memiş, uzun vadeli yatırım için fiziki altına dikkat çekti.

“VATANDAŞIN, DÖVİZ GELİRİ YOKSA DÖVİZ OLARAK KESİNLİKLE BORÇLANMAMALI”

Memiş, değerlendirmesinde altın alım ve bulundurmanın yasaklanacağını ve yeni neslin altınlar sadece müzelerde göreceğini öne sürdü.

“Vatandaşın, döviz geliri yoksa döviz olarak kesinlikle borçlanmamalı” diyen Memiş, “Altın geliri yoksa kesinlikle altın olarak borçlanmamalı. Bu borçlanma​ kısmına mümkünse dikkat etmek lazım. Ama Türk lirası üzerinden borçlanmada bir problem yok.

Eğer TL borçlanmayı düşünüyorlarsa ve TL borcunu bulabiliyorlarsa sorun yok. Bir problem yaşamazlar. Ama yeni iş kuracaklar, yeni ticaret yapacaklar veya borçlanmayla alakalı döviz üzerinden düşüncesi olanların bence çok dikkat etmesi lazım o süreçte” ifadelerini kullandı.

"ALTIN ÇAĞI GERİDE KALACAK"

Altın çağının geride kalacağını belirten Memiş, “Fiziki altın sahibi olan son nesil sizsiniz. Fiziki altınlarınıza sahip çıkın. Yarın evlatlarınız sizin fiziki altınlarınızı sadece düğün takılarınız olarak görebilecek. Hatta düğün fotoğraflarınıza baktığınız zaman çocuk şaşıracak. "Bunlar çılgın mı? Ne kadar büyük altınları varmış?" diye. Müzelerde görecekler fiziki altını.

Büyük bir savaş veya büyük resetleme dediğimiz süreç yaşandığı zaman altının satışı yasaklanmış, bulundurulması yasaklanmış olacak” ifadelerini kullandı.

"ALTIN BULUNDURMAK YASAKLANACAK" İDDİASI

Memiş konuşmalarının sonunda şunları söyledi, “Mantıklı bir şekilde diyorsun ki evet ben o zaman niye altın biriktireyim? Ne yapacağım ki satamadıktan sonra? Satamayacağım. Satacaksınız. Her malın alıcısı var çünkü sınırlı bir varlıktan bahsediyoruz.

ALTIN MADENLERİ 2050 YILINDA BİTECEK

O zaman da diyecekler ki İslam Bey sende altın var mı? Var. Nerede? Bankada. Ne kadar? 1 kilo. Bugün örnek veriyorum 2300 dolarsa Ayşenur 5000 dolara bana satar mısın diyecekler. Sınırlı bir varlıktan bahsediyoruz ve dünyada yer altındaki altın madenleri 2050 yılında bitecek. Dünyada diyorum Türkiye'de değil."