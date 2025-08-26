İslam Memiş’ten ‘Gaza gelmeyin’ uyarısı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmelere ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.



Borsa İstanbul’daki yukarı yönlü seyir, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve emtia fiyatlarındaki hareketliliğe dikkat çeken Memiş, yatırımcılara “gaza gelmeyin, mantıklı hareket edin” ifadeleriyle çağrıda bulundu.

BITCOIN’DEKİ HAREKETLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

Bitcoin’in son günlerdeki fiyat hareketlerine değinen Memiş, cuma günü 117.174 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin’in aynı gün içerisinde 112.500 dolara kadar gerilediğini hatırlattı (Saat 15:37 sırasında 111.096 dolar seviyesine kadar geriledi). Bu fiyat aralığını bir alım fırsatı olarak gördüğünü belirten İslam Memiş 120.000 doların üzerinde alım yapmayanları tebrik ettiğini ifade ederken, 112.000-112.500 dolar bandında alım yapanların ise yerinde bir karar verdiğinin altını çizdi.



Bununla birlikte henüz teknik düzeltmelerin tamamlanmadığını da belirten Memiş, 115.000 doların destek noktası olduğunu, yeniden yükseliş trendine girilmesi durumunda ise 127.500 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini ifade etti

ETHEREUM’DA SON DURUM



Ethereum yatırımcılarına da uyarılarda bulunan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Ethereum’un son günlerde 4.846 dolar seviyelerinde kapanış yaptığını ve %14’lük bir yükseliş kaydettiğini aktaran Memiş, bu yükselişe kapılıp şimdi alım yapanların ciddi risk aldığını belirtti.

“Alım fırsatını daha önce kaçırıp şimdi pozisyona girenler için sonuç hüsran olabilir” söylemleriyle uyarı da bulunan uzman isim “Bu kişiler büyük zarar görebilir, yatırdıkları paralar hızla eriyebilir”dedi. Geçmişte Ethereum yatırımcılarının ciddi kayıplar yaşadığını anımsatan Memiş, benzer hataların yeniden yaşanabileceğini vurguladı.