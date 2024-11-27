İslam Memiş'ten gram altın ve dolar uyarısı ' Makas açılacak'

İslam Memiş, dalgalı ve geniş bant aralığındaki piyasalara karşı küçük yatırımcıyı uyardı. İslam Memiş aynı zamanda gram altın başta olmak üzere diğer emtialara ilişkin de beklentilerini açıkladı.

İslam Memiş, Yuotube kanalından yaptığı son açıklamada piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ARALIK'TA DALGALANAN GENİŞ MAKAS ARALIĞINA HAZIR OLMAK GEREK"

Döviz ve altın piyasasının savaş gündemine odaklı olduğunu hatırlatan İslam Memiş, İsrail ve Lübnan arasında dün açıklanan ateşkesin ise uzun süreli olacağını düşünmediğini belirterek "Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. Aralık ayına bir hafta kaldı. Önümüzdeki hafta fiyatlamayı izleyeceğiz. Aralık ayında geniş bant aralığına odaklanmamız lazım. Gün içinde, haftalık bazda geniş bant aralığında dalgalanan geniş makas aralığına hazırlık yapmanız lazım. Ona göre kararlarınızı verin, tedbirlerinizi alın." değerlendirmesini yaptı.

SAHTE 50 VE 100 DOLARLA DİKKAT

İslam Memiş'in son günlerde Kapalıçarşı esnafının bile makinalarından kolaylıkla geçebilen sahte 50 ve 100 dolara karşı vatandaşları uyardı.

Piyasalarda sahte dolar miktarının 600 milyon dolar civarında olduğu belirten İslam Memiş, "Birebir taklitlerini yapmışlar. Ne zaman ki sahte dövizler toplanır, para sayma makinelerine yazılım güncellemesi olur, ondan sonra normale döner. Bu birkaç hafta sürebilir diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

BORSA'DA POZİTİF BEKLENDİ

Piyasaları değerlendirmeye Borsa'dan başlayan İslam Memiş, "Borsa İstanbul 9691 puanda. Borsa tarafındaki pozitif beklentim devam ediyor. 9400-9800 puan aralığını kısa vadede beklemeye devam ediyorum" diye konuştu.

DOLAR'DA ARALIK'TA DA YUKARI YÖNLÜ BEKLENTİM SÜRÜYOR

Döviz piyasasını değerlendiren İslam Memiş, dolar kurunun güçlü duruşunun devam ettiğini ve yukarı yönlü hareketlerin Aralık ayında devam etmesini beklediğini söyledi. Memiş son drumu "Euro/dolar paritesinde yükseliş isteği var. 1.06 beklentimiz devam ediyor. Euro/TL kuru 36.48 TL. Pariteden destek alıyor. Geçen hafta düşük bir fiyatlamadaydı. Serbest piyasalarda döviz kurları daha ucuz. 36.42 TL'de olan euro/TL var." sözleri ile özetledi.

ALTINDA SON DURUM

Çarşamba itibari ile ons altında yukarı yönlü beklentisinin devam ettiğini belirten İslam Memiş, "Ons altın 2648 dolarda. Bugün gün içinde 2653 denemesi gördük. Yukarıda 2680 dolar direnci var. Kısa vadede beklediğimiz bant aralığında değişiklik yok. 2580 - 2680 dolar bant aralığına odaklandık ons altında. Çarşamba ile birlikte yukarı yönlü hareketleri bekliyorum." dedi.

KISA VADEDE GRAM ALTINDA 2980-3080 ARALIĞINI TAKİP EDECEGİZ

İslam Memiş "Gram altın tarafında geri çekilmeler vardı. 3050'ye kadar geri çekilmişti. Serbest piyasalarda 3065 lira. Burada kısa vadede gram altın/TL'de 2980-3080 lirayı takip edeceğiz. " değerlendirmesi yaptı.