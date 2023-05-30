İslam Memiş'ten kritik dolar ve altın uyarısı. Son çıkış, dikkat edin

Aşağıda 4500 puan, yukarıda 5025 puan takip edeceğimiz seviye. Ancak bu hafta yine geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor. Bir trend kırılımından bahsedemiyoruz. Tepkisel bir yükseliş var, iyimserlik var. Bununla birlikte yükselen bir borsa var.