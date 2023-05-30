İslam Memiş'ten kritik dolar ve altın uyarısı. Son çıkış, dikkat edin

''Son çıkış, dikkat edin'' diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar için çok kritik uyarılarda bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki hareketlilikle ilgili bir analizde bulundu. Memiş, altın, döviz ve borsa yatırımcısını uyardı.
Memiş’in “yatırım tavsiyesi değildir” diyerek piyasalara ilişkin yaptığı tahminler ise şöyle sıralandı:
"Bu hafta borsada yukarı yönlü hareketler, döviz kurlarında, emtiada aşağı yönlü hareketler görürüz diye tweet atmıştım. Kapanışta yüzde 4,10’luk yükselişle dün borsa günü tamamladı.
Bizim direnç seviyemiz vardı, 4800 puan. Burası test edildi. Şimdi yeni bant aralığımızı açıklıyorum.
Aşağıda 4500 puan, yukarıda 5025 puan takip edeceğimiz seviye. Ancak bu hafta yine geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor. Bir trend kırılımından bahsedemiyoruz. Tepkisel bir yükseliş var, iyimserlik var. Bununla birlikte yükselen bir borsa var.
Dolarla borsanın beraber yükselmesine şaşıracaksınız uyarım vardı. 20,10 TL’ye yükselen bir dolar var ekranlarda. 19,60-19,70 lira aralığındaydı. Bunu bu yıl çok göreceksiniz.
Özellikle dolar TL kuru 24-25 bandına yükselince Borsa İstanbul’un da 6000’e kadar yükselmesine mana veremeyeceksiniz diye açıklamıştım, bu süreç başladı.
Dolar TL Kapalıçarşı’da 20,57-20,86 lira aralığında. 20,68’e kadar gerileyen bir dolar TL olacaktı. Seçimden bir gün önce 21,30’dan kapanmıştı ancak yine 20,68’e kadar gerileyen kur göreceğiz dedim, 20,54’e kadar geriledi, tekrar tepki alımı ile 20,86’dan günü tamamladı.
Düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Tekrar yukarı yönlü hareketler orta ve uzun vadede devam eder diye tahmin ediyorum.
Euro TL kuru 22-22,30 bandında hareket ediyor. Euro dolar paritesi de 1,07 seviyesinde. Yine ucuz kalmaya devam ediyor.
Dolar alalım mı diyor vatandaşlar, dolar bir yatırım aracı değil ki. Madem kağıt paraya yatırım yapacaksın bunun adı eurodur. Euro, dolara kıyasla ucuz.
Altın onsunda beklentimiz bir miktar gerçekleşti. Şimdi haziranda aşağı yönlü ikinci bir atak bekliyoruz. 1944 seviyesinde ancak tekrar yukarı yönlü hareketlerde 2005 doları takip edeceğim. Sonra tekrar 1910 dolara inebilir.
Gram altın fiyatında yine seçimin birinci turunda 1520 rakamları vardı, devamında da cumartesi günü 1392’den kapanış yaptı. 1420’leri de gördük cumartesi. Burada alım yapanlar zarar etti.
. 1400 üzerinde alım yapmayın diye sık sık dillendiriyoruz. Gram altın TL fiyatı 1354’e kadar geri çekildi. Sık sık benim nazarımda 1350 altında rakam yok, olursa güzel bir fırsat sunmuş olacak.
Yarın bugün yeni bir ekonomi programı açıklanırsa, o zaman oturur tekrar mütalaa ederiz. Yaz aylarında 1550 üzerinde rakamları bekliyorum. Elinde altın bulunduran çok aceleci davranmamalı.
Satanlar üzerine koyamıyor. Fiziki tarafta işlem yapanlar, heyecana gerek yok. Yaz aylarında 1550 lira üzerinde ataklar görüyor olacağız.
Elinde dolar bulunduran için dolar için son çıkış, dikkat edin, karşısındaki tüm yatırım araçları ucuz demiştim. Elinde dolar bulunduran aman dikkat! Euro, sterlin, altın, gümüş ucuz. Doları artık terk eden bir dünya topluluğu karşımıza çıkıyor artık.
Borç krizi yorumları yapıyorum. Ciddi problemler vardı, bu çözülüyor ama bankacılık, Mortgage krizi var. Avrupa resesyona girdi, Amerika da teknik olarak girdi ama kabul etmiyorlar. Yaz aylarında büyük bir tufan gelecek. Amerika’daki riskler hala masadan kalkmadı.
Haziran ayı içinde piyasalar tekrar tatile çıkacak. Çok ekonomi konuşulmayacağı döneme denk geleceğiz ama tufan gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek. 3 aylık bir tatil rehaveti çökecek. Tatil modunda, o piyasalarda ciddi kayış kopması olacak."