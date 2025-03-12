İslam Memiş’ten kritik uyarı! Altın yatırımcısının kafası karıştı

Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere ulaşan gram altın, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak, altındaki yükselişin ardından yaşanan gerileme, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir dönemi işaret ediyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları vererek "Acele etmemek gerek" diyerek uyardı.

İSLAM MEMİŞ’İN ALTIN YORUMLARI

Altın fiyatları sürekli değişim gösterirken, ne yapacağını bilemeyen küçük yatırımcılar uzman açıklamalarına dikkat kesildi. İslam Memiş ise son açıklamasında özellikle ons altındaki düşüş beklentisinin devam ettiğini vurguladı ve yatırımcıları uyararak, altın alım kararlarını temkinli bir şekilde almaları gerektiğini belirtti.

ONS ALTINDA SAKİN SEYİR DEVAM EDİYOR

İslam Memiş, ons altının haftaya 2.914 dolar seviyesinde yatay bir seyirle başladığını ifade etti. Memiş, "Ons altında şu an için sakin bir süreç var. 2 bin 900 dolar seviyesinden fazla uzaklaşmak istemediğini gözlemliyoruz. 2 bin 900 dolar seviyesinin altına inmek istemeyen bir ons altın var" şeklinde açıklamalarda bulundu.

KADEMELİ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

Memiş, altın yatırımcılarını acele etmeyerek kademeli düşüş beklentisinin devam ettiği konusunda uyardı. İslam Memiş, ons altının 2.880, 2.860 ve 2.830 dolar seviyelerine doğru kademeli bir düşüş gösterebileceğini belirtti. Ayrıca, 2.800 dolar seviyesinin altına düşmediği sürece dolar pozisyonunu koruyacaklarını ifade etti. Memiş, şu an için ons altın alımına girmeyi düşünmediklerini de ekledi.

GRAM ALTINDA YENİ ALIM İÇİN ACELE ETMEMEK GEREK

Ons altındaki beklenen geri çekilme nedeniyle gram altın tarafında da temkinli olunması gerektiğini belirten İslam Memiş, gram altının TL fiyatında bu hafta 3.430 - 3.480 lira aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Memiş, "Şahsen gram altına şu aşamada girmeyi düşünmüyorum" şeklinde görüşlerini paylaştı.

UZUN VADELİ YATIRIM PLANI ÖNERİSİ

Altın fiyatlarında son dönemdeki dalgalanmalara da değinen Memiş, uzun vadeli yatırımcıların acele kararlar vermemesi gerektiğini vurguladı. Memiş, "Ons altın bir aydır 2.900 dolar seviyesinden uzaklaşmak istemiyor. Zaman zaman satışlar olsa da hızlı toparlanmalar yaşanıyor. Bu belirsizlik ortamında, yatırımcılar kısa vadeli hamleler yerine uzun vadeli plan yapmalı" şeklinde açıklamada bulundu.