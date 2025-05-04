İslam Memiş'ten ortalığı karıştıracak uyarı. 'Hazır olun'

İslam Memiş son zamanda altında yaşanan inişli çıkışlı görüntüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hem kısa vadede hem de orta ve uzun vadede piyasanın yönüyle ilgili öngörülerini belirten Memiş, Amerika’da açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde geldiğini, buna rağmen altın fiyatlarının güçlü bir toparlanma göstermediğini ifade etti.

Teknik olarak ons altının 3350-3330 dolar seviyelerine yükselmesi gerektiğini fakat haftayı 3240 dolar seviyesinden tamamladığına dikkat çekti.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ VE SONRAKİ SEVİYELER

Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatının 4350 liradan 4040 liraya gerilediğini belirten Memiş, haftanın 4095 lira seviyesinden tamamlandığını söyledi. Ons altın ise 3502 dolardan 3200 dolara düşerek, 3240 dolar seviyesinden haftayı kapattı.

İslam Memiş, kısa vadede satış baskısının sürebileceğini, ons altında 3150-3090 dolar seviyelerine ve gram altında ise 4000 liranın altına inerek 3800 lira seviyelerine kadar geri çekilmelerin takip edileceğini ifade etti.

UZUN VADEDE YUKARI YÖNLÜ BEKLENTİ DEVAM EDİYOR

Yatırımcılara aceleci davranmamaları gerektiğine dikkat çeken Memiş, Türkiye’de geçmişte yaşanan ani alım ve ardından gelen sert satış süreçlerine vurgu yaptı. Orta ve uzun vadede altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ifade eden İslam Memiş, teknik düzeltmelerin tamamlanmasından sonra altının yeniden yükselişe geçeceğini belirtti.

HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINA DİKKAT ÇEKTİ

İslam Memiş, ons altında 3500 dolar hedefinin gerçekleştiğini, gram altında ise bu yıl için 4500 lira seviyesini beklediğini açıkladı. Yaz aylarında, özellikle Haziran ve Temmuz döneminde gram altında 4500 lira seviyesinin yeniden görülebileceğini söyledi.

6 BİN LİRA SEVİYESİ GÜNDEMDE

Daha uzun vadeye ilişkin değerlendirmelerinde ise Memiş, 2026 yılı itibarıyla gram altında 6000 lira seviyesinin sürpriz olmayacağını belirtti. Kısa vadede 4000 lira seviyesinin altı görüldükten sonra, kademeli olarak 4500-4750 lira seviyelerine doğru bir yükselişin mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi.