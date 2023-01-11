﻿Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin

2022 yılında baskılanan ons altın artık gerçek değerinin yani 2000 dolar üzerinde ataklar gerçekleştirebilir. 770 lira seviyesinden 1114’e kadar yükselen gram altın, haftayı 1140’tan tamamlıyor. 25-26 liralık bir değer artışı var ama bu bir şey değil. Altının ons fiyatı 1848 dolar şu an.