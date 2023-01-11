11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin

Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş "Gram altın 1118 ekranlarda ancak Kapalıçarşı’da 1134-38 lira aralığında. 1100’lü rakamlar alım fırsatı olabilir. Yılın ilk çeyreğinde 1200, devamında 1300 ondan sonra da 1450 ve devamını göreceğiz" dedi.

Galeri Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 12:43
Takip Et
1/13
Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin

Haber3'te yer alan bilgilere göre, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, borsadaki sert düşüş, gram altındaki durum, gümüş fiyatlarının geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

2/13
Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin

İslam Memiş, borsada geçen gün yaşanan sert düşüşe ilişkin çarpıcı tespit yaptı. Memiş’in gram altın için “Ekranda o seviyeyi gördüğünüz an dikkat edin” dedi.

3/13
Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin

Memiş "Dolar TL kuru 18.75 seviyesinde ekranlarda ancak serbest piyasalarda 18.89-93 lira aralığında. Dolar endeksindeki yükselişle kurda da yükseliş gördük. Dalgalanmaya devam ediyor. Bu hafta Bakan Nebati, dövizin en sert düşüşüne ne de sert yükselişine izin vereceğiz dedi.

4/13
Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin

İslam memiş şunları söyledi: Şu ana kadar süreçte de 18.80 seviyesi üzeri ataklara müsaade edilmiyor. Doları olanlar dikkat etsin, Fed nedenli de endekste yaşanabilecek düşüş olursa beklediğiniz getiriyi size sağlamayabilir. Elinde dolar olan euro/dolar paritesindeki trendi kaçırmamalı bence.

5/13
Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin

Gram altın 1118 ekranlarda ancak Kapalıçarşı’da 1134-38 lira aralığında. 1140 görüldükten sonra aşağı yönlü geri çekilmelerde 1100’lü rakamlar alım fırsatı olabilir.

6/13
Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin

1100’lü rakamları gördüğünüzde bankalarda almanız gerekiyor. Serbest piyasalarda 20 liralık makas aralığını gözünüzde bulundurun. Ekranlarda 1100’lü rakamları görürseniz elinizi çabuk tutun.

7/13
Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin

Yılın ilk çeyreğinde 1200, devamında 1300 ondan sonra da 1450 ve devamını göreceğiz. Bu seviyelerin alım fırsatı verdiğini düşünüyorum o yüzden.

8/13
Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin

2022 yılında baskılanan ons altın artık gerçek değerinin yani 2000 dolar üzerinde ataklar gerçekleştirebilir. 770 lira seviyesinden 1114’e kadar yükselen gram altın, haftayı 1140’tan tamamlıyor. 25-26 liralık bir değer artışı var ama bu bir şey değil. Altının ons fiyatı 1848 dolar şu an.

9/13
Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin

Altının ons fiyatı 1830’a kadar geriledi, sonra toparlandı. Ne oldu? ABD’de tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik rakamları açıklandı.

10/13
Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin

Beklentilerin iyi gelmesi Fed’in politikalarında yumuşama beklentisiyle emtia fiyatları pozitif hareketini sürdürdü. Bugün yine elinde dolar bulunduranlara bir avantaj veriyor.

11/13
Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin

Gümüş için de altın ve gümüşteki geri çekilme, özellikle gümüş ons fiyatında destek seviyesini takip edin demiştim. 23.20 dolarak kadar geriledi.

12/13
Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin

Tekrar pozitif görünüm sürüyor. Gümüş tarafındaki pozitif beklenti devam ediyor.

13/13
Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin

Hedef 26, 28, 32 dolar seviyesinden 40 dolara kadar yükseliş bekliyoruz. Elinde dolar olan gümüşün ucuz olduğunu bilmeli.

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
2
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
3
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
5
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Doğukan Sinik geri döndü
6
﻿Doğukan Sinik geri döndü
﻿Doğukan Sinik geri döndü
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
7
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿İzmir İzelman 8 personel alacak
﻿İzmir İzelman 8 personel alacak
﻿İzmir İzelman 8 personel alacak
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿15 yaşındaki kızın 'indirimli' cezası onandı. Babasını bıçakla öldürmüştü
﻿15 yaşındaki kızın 'indirimli' cezası onandı. Babasını bıçakla öldürmüştü
﻿15 yaşındaki kızın 'indirimli' cezası onandı. Babasını bıçakla öldürmüştü
﻿ MSB: Hudut hattında 5'i terör örgütü üyesi, 8 kişi yakalandı
﻿ MSB: Hudut hattında 5'i terör örgütü üyesi, 8 kişi yakalandı
﻿ MSB: Hudut hattında 5'i terör örgütü üyesi, 8 kişi yakalandı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin
﻿Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin
﻿Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin
﻿Türk futbolunun beyefendisi: Ahmet Çalık
﻿Türk futbolunun beyefendisi: Ahmet Çalık
﻿Türk futbolunun beyefendisi: Ahmet Çalık
﻿En yükseğe yine Ronaldo sıçradı
﻿En yükseğe yine Ronaldo sıçradı
﻿En yükseğe yine Ronaldo sıçradı
﻿Tuğba Özay lokma dağıttı. Hediye almayın çağrısı yaptı
﻿Tuğba Özay lokma dağıttı. Hediye almayın çağrısı yaptı
﻿Tuğba Özay lokma dağıttı. Hediye almayın çağrısı yaptı
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Pantolonları çıkarıp metroya bindiler. Bu bir 'altı kaval üstü şişhane' haberidir
﻿Pantolonları çıkarıp metroya bindiler. Bu bir 'altı kaval üstü şişhane' haberidir
﻿Pantolonları çıkarıp metroya bindiler. Bu bir 'altı kaval üstü şişhane' haberidir
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿İşte EYT'den emekli olacak ünlüler
﻿İşte EYT'den emekli olacak ünlüler
﻿İşte EYT'den emekli olacak ünlüler
﻿Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi
﻿Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi
﻿Esnaflardan Erdoğan’a EYT mektubu. Şartlar eşitlensin talebi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.