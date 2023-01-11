Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin
Fırtınalar kopacak. İslam Memiş'ten uçuşa geçen altın için dikkat çeken tahmin
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş "Gram altın 1118 ekranlarda ancak Kapalıçarşı’da 1134-38 lira aralığında. 1100’lü rakamlar alım fırsatı olabilir. Yılın ilk çeyreğinde 1200, devamında 1300 ondan sonra da 1450 ve devamını göreceğiz" dedi.
Haber3'te yer alan bilgilere göre, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, borsadaki sert düşüş, gram altındaki durum, gümüş fiyatlarının geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.
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İslam Memiş, borsada geçen gün yaşanan sert düşüşe ilişkin çarpıcı tespit yaptı. Memiş’in gram altın için “Ekranda o seviyeyi gördüğünüz an dikkat edin” dedi.
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Memiş "Dolar TL kuru 18.75 seviyesinde ekranlarda ancak serbest piyasalarda 18.89-93 lira aralığında. Dolar endeksindeki yükselişle kurda da yükseliş gördük. Dalgalanmaya devam ediyor. Bu hafta Bakan Nebati, dövizin en sert düşüşüne ne de sert yükselişine izin vereceğiz dedi.
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İslam memiş şunları söyledi: Şu ana kadar süreçte de 18.80 seviyesi üzeri ataklara müsaade edilmiyor. Doları olanlar dikkat etsin, Fed nedenli de endekste yaşanabilecek düşüş olursa beklediğiniz getiriyi size sağlamayabilir. Elinde dolar olan euro/dolar paritesindeki trendi kaçırmamalı bence.
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Gram altın 1118 ekranlarda ancak Kapalıçarşı’da 1134-38 lira aralığında. 1140 görüldükten sonra aşağı yönlü geri çekilmelerde 1100’lü rakamlar alım fırsatı olabilir.
Yılın ilk çeyreğinde 1200, devamında 1300 ondan sonra da 1450 ve devamını göreceğiz. Bu seviyelerin alım fırsatı verdiğini düşünüyorum o yüzden.
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2022 yılında baskılanan ons altın artık gerçek değerinin yani 2000 dolar üzerinde ataklar gerçekleştirebilir. 770 lira seviyesinden 1114’e kadar yükselen gram altın, haftayı 1140’tan tamamlıyor. 25-26 liralık bir değer artışı var ama bu bir şey değil. Altının ons fiyatı 1848 dolar şu an.
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Altının ons fiyatı 1830’a kadar geriledi, sonra toparlandı. Ne oldu? ABD’de tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik rakamları açıklandı.
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Beklentilerin iyi gelmesi Fed’in politikalarında yumuşama beklentisiyle emtia fiyatları pozitif hareketini sürdürdü. Bugün yine elinde dolar bulunduranlara bir avantaj veriyor.
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Gümüş için de altın ve gümüşteki geri çekilme, özellikle gümüş ons fiyatında destek seviyesini takip edin demiştim. 23.20 dolarak kadar geriledi.
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Tekrar pozitif görünüm sürüyor. Gümüş tarafındaki pozitif beklenti devam ediyor.
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Hedef 26, 28, 32 dolar seviyesinden 40 dolara kadar yükseliş bekliyoruz. Elinde dolar olan gümüşün ucuz olduğunu bilmeli.