İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’

İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’
Kaynak: TV100
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Mayıs’a hazırlanmanızı sağlayacağım” diyerek yatırımcılarla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.
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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 1

Avrupa ve Türkiye’deki merkez bankalarının faiz kararları öncesinde İslam Memiş, yatırım fırsatlarını belirtti. Peki, euro, altın, gümüş ve bitcoin almak için doğru zaman mı? Borsa kazanç sağlar mı?

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 2

İşte İslam Memiş’in değerlendirmeleri:

Bu hafta piyasalar, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararlarını izleyecek. Her iki merkez bankası da yılın ilk faiz kararını perşembe günü duyuracak.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 250 baz puan daha faiz artırarak faiz artırım sürecini tamamlamasını bekliyorum.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 4

Ancak bunu ya ocak ayında 150 baz puan, şubatta 100 baz puan olarak da yapabilir, ya da ocakta tek hamle ile 250 baz puan da yapabilir. Piyasa için değişen bir şey olmaz. Peki bu hafta piyasalarda hangi bant aralığını takip edeceğim?

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 5

BİST 100 Endeksi 7 bin 996 puandan kapanış yaptı. Bir ay daha 7.700-8.200 puan aralığında seyredebilir.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 6

Şubat itibariyle yeni bir yükseliş bekliyorum ve yılın ilk çeyreğinde 9 bin puan seviyesine ulaşacağımızı öngörüyorum. Yani, borsada düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendireceğim.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 7

Dolar/TL kuru 30,20 lira seviyesinden kapanış yaptı. Ocak ayı için yükselişin 30,50 lira seviyesi yeterli. 30,00-30,40 lira aralığını takip edeceğim. Yılın ilk çeyreğindeki 33 lira, yıl içinde 45 lira öngörüm devam ediyor.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 8

EUR/USD paritesi 1,0894 seviyesinden kapanış yaptı. Fed’in faiz kararına kadar 1,08-1,09 aralığında kalabilir. Ancak alım fırsatı verdiğini hatırlatmakta fayda var. İlk hedef 1,12, yıl içerisinde 1,15. Hedefimde bir değişiklik yok.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 9

Ons altın (XAU/USD) 2 bin 28 dolar seviyesinden kapanış yaptı. 2.000-2.070 dolar aralığı geçerli. Fed’e kadar 2.000-2.030 dolar aralığında seyreder.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 10

Önemli olan 2 bin dolar seviyesini destek seviyesi olarak belirlemesi. Yıl içinde ilk direnç 2 bin 150 dolar, devamında 2 bin 350 dolar.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 11

Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim. Gram altın yatırımcısı ise ons’u takip etmeli. 2 bin dolar seviyesinin karşısındaki gram altın kaça denk geliyorsa orası dip seviyesidir. Fiziki altın tarafında 2 bin 70 lira seviyesinden kapanış yaptı.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 12

2.040-2.070 lira aralığı geçerli. Fed’e kadar geri çekilmeleri alım fırsatı olarak göreceğim. Yıl içinde 2.150-2.350-2.500-2.700 ve 3.000 lira seviyelerini kademeli yükseliş olarak göreceğim.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 13

Ons gümüş (XAU/USD) 22,58 dolar seviyesinden kapanış yaptı. 22,00 dolar destek seviyesi. Fed’e kadar daha aşağılar test edilebilir.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 14

Yani 21,50 dolar ikinci destek seviyesi. Yıl içinde 34 dolar seviyesini beklediğimden her düşüş bir alım fırsatı niteliğinde.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 15

Bitcoin (BTC) 41 bin 557 dolar seviyesinden kapanış yaptı. 38-48 bin dolar aralığındaki öngörüm devam ediyor.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 16

Önümüzdeki bir aylık süreçte 40 bin dolar seviyesinin altına sarkabilir. Yıl içinde yine pozitif görünümün devam edeceğini düşünüyorum.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 17

Bu hafta para piyasaları hareketli olacak. Önümüzdeki hafta ise daha hareketli. Fed’e kadar dolar karşısında değer kaybeden ne varsa toplanmalı.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 18

Çünkü sizi Mayıs’a hazırlayacağım! Mayıs’ta ne mi var? Çarşamba günü yazacağım…

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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 19
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İslam Memiş’ten yatırımcılara büyük uyarı. ‘Sizi Mayıs’a hazırlayacağım’ 20
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