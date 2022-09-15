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Konyaspor'un stat hasreti sona eriyor

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın saha zemininin uygunsuzluğu nedeniyle sezon başından beri iç saha maçlarını Eskişehir Yeni Stadı'nda oynayan Konyaspor, hibrit çim çalışmalarının tamamlanmasıyla ekim ayı itibarıyla karşılaşmalarını sahasında yapacak.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 16:45
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Konyaspor'un stat hasreti sona eriyor
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda devam eden ileri teknoloji hibrit çim ekim çalışmalarını inceledi.

Altay, stattaki çalışmaları bir hafta içinde tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Stadımız ve taraftarımızla buluşmak için Ümraniyespor maçını bekliyoruz. Büyük bir coşkuyla takımımızı karşılamaya hazır olacağız." diye konuştu.

Stadı Ümraniyespor maçına hazırladıklarına işaret eden Altay, tüm Konya'yı şehrin markalarından biri olan Konyaspor'u desteklemeye davet etti.

Statta hibrit çim çalışmalarında son aşamaya gelindiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Çim serimi tamamlandı. Dünyanın en üst teknolojisi olan hibritleme işlemine şu an devam ediliyor. İnşallah bir hafta içinde bütün işlemleri tamamlamayı planlıyoruz. Konyaspor'umuz, kendisine layık bir zeminde maçlarını oynamaya devam edecek. Konyaspor'umuza çok iyi gittiği bu sezonda başarılar diliyoruz. Konyaspor'umuzun en iyi şartlarda mücadele etmesi bizim en önemli önceliğimiz. Stadımızın yeni çimleri hem seyircimize, hem kulübümüze hem de şehrimize hayırlı olsun."

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