İslami İlimler Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İslami İlimler Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı'nın

Toplantının açılışında bir selamlama konuşması yapan Dekan Prof. Dr. Mustafa Çoban, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, “Akademik çalışmalarımızı daha ileriye taşımak, fakültemizi bilimsel üretkenliğiyle öne çıkarmak en büyük hedefimizdir” dedi.

“AKADEMİK ÇALIŞMALARDA VE SOSYAL PROJELERDE HOCALARIMIZIN YANINDAYIZ”

Programda konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, ders programlarının ve sınav sisteminin Bologna kriterlerine uygun hazırlanmasının önemine dikkat çekti. Akademisyenlere seslenen Rektör Arıbaş, şunları söyledi:

“Üniversitemizde yürütülen akademik çalışmaları ve sosyal projeleri çok önemsiyoruz. Siz değerli hocalarımızın bu alandaki gayretlerinin her zaman destekçisi olacağız. Özellikle sosyal bilimler alanında yeni ve özgün projeler üretilmesini arzu ediyoruz. Sizlerden gelecek her türlü proje önerisine açık olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim. Gençlerimizi yetiştirme sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır. Bu nedenle derslerin zamanında yapılması, mücbir sebepler dışında iptal edilmemesi ve mutlaka telafisinin sağlanması büyük önem taşıyor. Aynı hassasiyetin yoklamalarda da gösterilmesini bekliyoruz.”

“HER AKADEMİSYENDEN YILDA EN AZ BİR MAKALE”

Akademik üretkenliğin artırılmasına vurgu yapan Rektör Arıbaş, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında proje ve yayın sayılarının artmasını beklediklerini belirterek, “Her hocamızdan her yıl en az bir makale bekliyoruz. Özellikle TÜBİTAK ve 2209 projelerinde öğrencilerimize rehberlik etmeniz çok kıymetli. Kalite odaklı bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz. Bunun için akademik aktivitelerin çeşitlenerek ve artarak devam etmesi gerekiyor. Hep birlikte daha güçlü bir bilimsel üretim ortaya koyacağız” dedi.

YENİ DÖNEME DAİR PLANLAMALAR GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda yeni döneme ilişkin ders planlamaları, eğitim-öğretim süreçleri, akademik üretkenliği artırmaya dönük çalışmalar ve fakültenin bilimsel faaliyetlerini geliştirecek konular ele alındı. Programın sonunda akademisyenler görüş ve önerilerini paylaştı.