Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer eş başkanı ise Fethullah Gülen idi.

FETO’cular, AKP’liler Amerikan Projesinin bekası için devlet yapısına ek “Paralel Yapı” kurarak Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpaslar kurdular.

Ergenekon davası,

Balyoz davası,

Casusluk davası ve

Kozmik Oda skandalı.

Atatürk sevdalısı komutanlar ve aydınlar esir alındı ama yetmedi.

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ akıllara ziyan, “Silahlı terör örgütü kurma” iftirası ile 26 esir tutuldu.

Kumpas davaların savcısı Recep Tayyip Erdoğan idi.

Rüşvet ve yolsuzluktan yakalanan Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış,

Evindeki ayakkabı kutularında 4,5 milyon dolar yakalanan Halkbank genel müdürü Süleyman Arslan,

Evindeki paraları sıfırlama talimatı alan Bilal oğlan,

2,5 milyar doları çarpan Reza Zarrab için sonuç ne oldu?

17- 25 Aralık mı?

Devlet Bahçeli bunları çoktan unuttu gitti ve Erdoğan’a yandaş oldu.

Ve geldik Kızılcahamam kampına.

15 Temmuz hain darbe girişimi arifesinde eski Cumhur İttifakı müthiş zamanlama ile yeni Zillet ittifakına evrildi.

“Türk milleti” kavramlarını yeni anayasada sıfırlama kadrosu müthiş.

Erdoğan, Dr. Bahçeli, Demirtaş, Yapıcı, Destici, Aksakal, Öcalan.

FETO’cular eksik kaldı.

Öcalan’ı ve PKK’lıları affeden bu kötü zihniyet yarın FETO’culara da af getirirde hiç şaşırmayın.

Önce demokratik parlamenter rejimi yıkıldı.

Sonra Ucube Tek Adam Rejimi getirildi.

Sırada Erdoğan’ın şu hedefi var:

“Demokrasi bir tramvaydır; gideceğin yere kadar gidersin, sonra inersin.”

Yeni Zillet İttifakı ile ortaya çıktı:

Demokrasi tramvayından inecekler.

Türk, Kürt, Arap projesi ile ne idüğü belirsiz yola çıkanlara peşinen söyleyeyim:

İslam’ın ümmeti, Ata’mızın izinde Türk milletiyiz.

Türklüğümüzden asla taviz vermeyiz.

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı dizelerinde esinlenerek diyorum ki;

"Hangi çılgın Türk Milletine zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım."

Son 9 yılda Büyük Ortadoğu Projesi Türkiye’yi adım adım bugüne nasıl getirdi?

Cevabı; İkinci baskısı da büyük ilgi gören PROJE kitabımda.

Siz değerli okurlarım eğer adınıza ıslak imzalı isterseniz;

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