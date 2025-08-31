İşlek caddede korkutan durum: Trafiği tehlikeye sokmanın cezası 96 bin TL oldu

Edinilen bilgiye göre, ilçenin işlek caddelerinden birinde ticari taksi ile otomobilin "drift" diye tabir edilen tehlikeli manevralar yaparak trafikte ilerlediği anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine trafik polisleri harekete geçti.

Görüntüleri inceleyen ekipler, araçların plakalarını ve sürücülerin kimliklerini tespit etti. Sürücülere toplam 96 bin 756 lira para cezası kesilirken, ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.

