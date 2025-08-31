İşlek caddede korkutan durum: Trafiği tehlikeye sokmanın cezası 96 bin TL oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
İşlek caddede korkutan durum: Trafiği tehlikeye sokmanın cezası 96 bin TL oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işlek caddede "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 96 bin 756 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin işlek caddelerinden birinde ticari taksi ile otomobilin "drift" diye tabir edilen tehlikeli manevralar yaparak trafikte ilerlediği anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine trafik polisleri harekete geçti.

Drift atarak tehlike saçan sürücüye 46 bin TL cezaDrift atarak tehlike saçan sürücüye 46 bin TL ceza

Görüntüleri inceleyen ekipler, araçların plakalarını ve sürücülerin kimliklerini tespit etti. Sürücülere toplam 96 bin 756 lira para cezası kesilirken, ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Driftin cezası yine çok ağır oldu! Sürücüye 48 bin 559 TL cezaDriftin cezası yine çok ağır oldu! Sürücüye 48 bin 559 TL ceza

Drift atan kadın sürücüye 48 bin TL cezaDrift atan kadın sürücüye 48 bin TL ceza

Drift yapan ehliyetsiz sürücüye ağır ceza: 83 bin 746 liraDrift yapan ehliyetsiz sürücüye ağır ceza: 83 bin 746 lira

Aracıyla drift atıp polisten kaçtı, bedeli ağır oldu! Ehliyetsiz ve alkollü çıktıAracıyla drift atıp polisten kaçtı, bedeli ağır oldu! Ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Drift yaptı, bıçak çekti; kaçarken dere yatağına düştü!Drift yaptı, bıçak çekti; kaçarken dere yatağına düştü!

Driftin cezası ağır oldu! Ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, araç 2 ay trafikten men edildiDriftin cezası ağır oldu! Ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, araç 2 ay trafikten men edildi

Son Haberler
CHP'li eski başkan hayatını kaybetti!
CHP'li eski başkan hayatını kaybetti!
Venezuellalı yıldız Trabzonspor'u neden reddettiğini açıkladı
Venezuellalı yıldız Trabzonspor'u neden reddettiğini açıkladı
Boğaziçi Kampüsü’nde kan donduran cinayet! Kampüse nasıl girdiği de belli oldu
Boğaziçi Kampüsü’nde kan donduran cinayet!
AKP'li Abdurrahman Dilipak'tan iktidarı sinirden deliye döndürecek sözler!
AKP'li Abdurrahman Dilipak'tan iktidarı sinirden deliye döndürecek sözler!
Sırbistan'da Bogdanovic şoku
Sırbistan'da Bogdanovic şoku