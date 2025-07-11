İşlenmiş etin bağırsak kanseriyle sinsi bağlantısı

Son yıllarda bağırsak kanseri vakalarında, özellikle genç nüfusta görülen endişe verici artış, bilim dünyasını harekete geçirdi.

Uzmanlar, işlenmiş et tüketiminin bu ölümcül hastalığın başlıca risk faktörlerinden biri olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve önde gelen onkoloji uzmanlarının araştırmaları, sucuk, sosis, salam, pastırma gibi işlenmiş et ürünlerinin bağırsak kanseri riskini ciddi ölçüde artırdığını ortaya koydu.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı bir raporda, işlenmiş et ürünlerinin bağırsak (kolorektal) kanseriyle doğrudan bağlantılı olduğu ve her 50 gramlık günlük tüketimin kanser riskini %18 artırdığı belirtildi. Bu, bir dilim salam ya da bir sosisli sandviçin bile uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösterdi.

ABD’deki MD Anderson Kanser Merkezi’nden onkolog Dr. Elizabeth Platz, “İşlenmiş etlerdeki nitratlar, nitritler ve yüksek tuz içeriği, bağırsak hücrelerinde DNA hasarına yol açarak kanser oluşumunu tetikleyebilir” dedi. Ayrıca, yüksek sıcaklıkta pişirme yöntemlerinin (örneğin ızgara veya kızartma) heterosiklik aminler gibi kanserojen bileşikler ürettiği biliniyor.

Avrupa Kanser Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Tim Key’in liderliğinde yürütülen bir çalışma, işlenmiş et tüketiminin yalnızca bağırsak kanseriyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda mide kanseri riskini de artırabileceğini gösterdi. Key, “Bu ürünlerin içerdiği kimyasallar, bağırsak florasını bozarak inflamasyonu artırıyor ve bu da kanser gelişimini hızlandırıyor” uyarısında bulundu.

GENÇLERDE ARTAN VAKA SAYILARI: BİR KRİZE Mİ GİDİYORUZ?

Bağırsak kanseri, geçmişte genellikle 50 yaş üstü bireylerde görülürken, son yıllarda 20’li ve 30’lu yaşlardaki vakalarda çarpıcı bir artış gözlemlendi.

Amerikan Kanser Derneği’nin verilerine göre, 50 yaş altı bireylerde kolorektal kanser vakaları son 20 yılda %50’den fazla artış gösterdi.

İngiltere’deki Imperial College London’dan epidemiyolog Dr. Amanda Cross, bu artışın ardında modern beslenme alışkanlıklarının, özellikle fast-food ve işlenmiş et tüketiminin yattığını belirterek, “Genç nesiller, hazır gıdalara daha fazla yöneliyor. Bu, bağırsak kanseri gibi hastalıkların erken yaşlarda ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor” dedi.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uzmanlar, bağırsak kanseri riskini azaltmak için işlenmiş et tüketiminin en aza indirilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Platz, “Taze meyve, sebze ve tam tahıllı gıdalarla zengin bir diyet, bağırsak sağlığını korumada kritik öneme sahip” dedi. Ayrıca, düzenli tarama testlerinin, özellikle 40 yaşından itibaren, erken teşhis için hayati olduğunu vurguladı.

Prof. Key ise hükümetlerin ve gıda endüstrisinin, işlenmiş et ürünlerine yönelik daha sıkı düzenlemeler getirmesi gerektiğini savunarak, “Uyarı etiketleri ve tüketim sınırlamaları, halkı bilinçlendirmek için etkili bir adım olabilir” dedi.

SOFRANIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Bağırsak kanseri, modern yaşam tarzının bir yansıması olarak giderek daha fazla insanı tehdit ediyor.

İşlenmiş et ürünlerinin masum görünümüne aldanmayın; uzmanlar, bu gıdaların bağırsak sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerinin artık göz ardı edilemeyeceğini söyledi.