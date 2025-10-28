Son yılların en çok tartışılan beslenme konularından biri olan ultra işlenmiş gıdalar (UİG) ile ilgili yürütülen bilimsel araştırmalar, ezber bozan sonuçlar ortaya koydu.

Dünya genelindeki uzmanlar, genel olarak UİG'lerin yüksek tüketiminin obezite, kalp hastalıkları, diyabet ve hatta bazı kanser türleriyle güçlü bir şekilde ilişkilendirildiğini ifade etti. Ancak, bu büyük kategori içinde bazı "iyi" örneklerin de bulunduğuna dair sinyaller geldi.

UZMANLAR UYARIYOR: RİSK BÜYÜK AMA İSTİSNALAR VAR

Uluslararası saygın dergilerde yayımlanan kapsamlı meta-analizler ve gözlemsel çalışmalar, ultra işlenmiş gıdaların genel olarak düşük besin değeri, yüksek şeker, tuz ve sağlıksız yağ içerikleri nedeniyle sağlığa olumsuz etkileri olduğunu defalarca kanıtladı. Örneğin, 2024 yılında British Medical Journal (BMJ) dergisinde yer alan ve yaklaşık 10 milyon katılımcının verilerini inceleyen büyük bir derleme, UİG tüketimini 32 farklı sağlık sorunu ve herhangi bir nedenle ölüm riskinin artışıyla ilişkilendirdi.

Ancak, İngiliz Beslenme Vakfı (British Nutrition Foundation) ve Amerikan Kalp Derneği (American Heart Association - AHA) gibi kurumlar, UİG kategorisinin çok geniş olduğu ve bazı gıdaların faydalı besin öğeleri içerdiğini kabul etti. Örneğin, tam buğday ekmekleri, bazı düşük şekerli tam tahıllı kahvaltılık gevrekler ve fırınlanmış kuru fasulye gibi ürünler, NOVA sınıflandırmasına göre ultra işlenmiş kabul edilse bile, önemli miktarda lif ve diğer besin maddeleri sundu.

DİYETİSYENLER SINIFLANDIRMA FARKINA DİKKAT ÇEKTİ

Yale Tıp'tan beslenme uzmanı Dr. Imaeda, ultra işlenmiş gıdalardan kaçınmanın en pratik yolunun, içerik listesinde tanımlanamayan birden fazla bileşen varsa o ürünü tüketmemek olduğunu ifade etti.

Chicago'daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'nde doçent doktor olarak görev yapan Dr. Neha Sachdev, UİG’lerin pratiklik adına beslenmeden feragat anlamına geldiğini, ancak AHA'nın da belirttiği gibi, düşük şeker, tuz ve yağ içeriğine sahip, tam tahıllı ekmekler veya et/süt ikameleri gibi bazı UİG’lerin daha sağlıklı tercihler olabileceğini belirtti.

Uluslararası Beslenme ve Metabolizma Uzmanı Dr. Kevin Hall'ın liderliğindeki ve Cell Metabolism dergisinde yayımlanan bir klinik çalışma ise, ultra işlenmiş gıdalarla beslenen katılımcıların, minimal işlenmiş gıdalarla beslenenlere göre günde ortalama 500 kalori daha fazla tükettiğini ve kısa sürede kilo aldığını gösterdi.

Dr. Hall, bu durumun UİG'lerin hiper-lezzetlilik özelliği ve doygunluk sinyallerini etkileme biçimiyle bağlantılı olabileceğini açıkladı.

Bilim camiası, ultra işlenmiş gıdaların büyük bir çoğunluğunun sağlık risklerini artırdığını vurgularken, besin katkısı yüksek olan ve endüstriyel süreçten geçen bazı gıdaların, özellikle lif ve vitamin alımına katkıda bulunarak dengeli bir diyette yer bulabileceği sonucuna ulaştı.

Uzmanlar, tüketicileri etiketleri dikkatlice okumaları ve düşük riskli alternatifleri tercih etmeleri konusunda uyardı.