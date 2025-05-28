İşlerini yapan gazetecilere çirkin saldırı! Esnaf görünümlü magandalar

Güngören Sanayi Mahallesi Saadet Sokak’ta lazer, baskı ve kesim yapan bir iş yerinde sabah saat 07.30 sıralarında patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti ile sokakta bulunan 4 iş yerinin camları kırılırken, park halindeki 2 araçta ise hasar oluştu. Patlamayı haberleştirmek adına işini yapan Haber Global ekibine fiziksel saldırı geçekleştirildi. Kameraman Alperen Ulukuş ve muhabir Rabia Azra Sözcü patlamanın olduğu bölgede mesleklerinin gereğini yerine getirirken esnaf görünümlü bir grup magandanın saldırısına uğradı.

Saldırı sonucunda kameraman Ulukuş'un kolunda yara meydana geldi. Öfkeli mahalle sakinlerini çevrede bulunan diğer komşularla zabıta ekipleri sakinleştirdi.

Haber Global ekibine uygulanan fiziksel şiddet kameraya saniye saniye yansıdı.