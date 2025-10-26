Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde işletmecisinin yaklaşık 3 yıl önce terk ettiği yediemin parkındaki araçların parçaları yağmalandı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yer alan yediemin parkı, iddiaya göre işletmecisi tarafından 3 yıl önce terk edildi. Sahipsiz kalan parkın içerisindeki araçların parçaları bu süre zarfından günbegün çalındı. Araçların başta motorları olmak üzere birçok parçası alındı. Motosikletlerin de sadece iskeletleri kaldı.

Yedieminin parkının üzerine kurulduğu arazinin sahibi olan Fuat Yıldız, 3 yıldır kirasını alamadığını iddia etti. Ya kirasının verilmesini ya da arazinin boşaltılmasını isteyen Yıldız, herkesin gözü önünde bir milli servetin yok olduğunu belirtti.



"GELEN GİDEN BİR PARÇA ALIYOR"

Yaklaşık 3 yıldır kira alamadıklarını söyleyen arazi sahibi Fuat Yıldız, "Kendilerine ‘gelin, yerimizi boşaltın’ dedik. Biz 3 senedir buradan kira alamıyoruz. Siz bunları burada bekletiyorsunuz ama gelin boşaltın. Bize herhangi bir dönüş yapılmadı. Gelen giden bir parça alıyor. Uyuşturucu kullanan gidip bir motor çalıyor. Motosiklete bakın, iskeletleri var mı? Her şeyini söktüler. Adam gelip motosikletini istese bu arabalar hazineye aittir ama herhangi bir parça kalmamış" dedi.



"KİMSE İLGİLENMİYOR"

Her gelen kişinin araçları talan ettiğini söyleyen Fuat Yıldız, "Biz dilekçe verdik, ’ya boşaltın, ya kiramızı verin ya da burası milli servettir, gelip buraya sahip çıkın’ dedik ama kimse herhangi bir işlem yapmadı. Kimse gelip ’bu haliniz nedir’ demedi. Burada hiç yoksa 600-700 motosiklet vardı. Antakyalı gelip burayı devraldı. Sabahına bütün motorları çalıp götürdü. Burada da birkaç yabancı marka araba vardı, Milli Emlak gelip buradan götürdü. Suruç Belediyesi’ne söyledik, sağ olsun gelip buraları biraz düzene koydu. Biz kaymakamlığa dilekçe verdik, 3 senedir kiramızı alamıyoruz, ‘burayı boşaltın’ diyoruz ama boşaltmıyorlar. Şimdi ben burayı toplasam ‘sen çaldın’ diye beni yakalayacaklar" diye konuştu. Konuyla ilgili savcılığa iki defa dilekçe verildiğini anlatan Yıldız, "Bizim talebimiz bir an önce burayı boşaltsınlar. Biz mağduruz, kiramızı da vermiyorlar. Hiç olmazsa boşaltsınlar. Yazık, burası şehrin göbeği, kendime otopark olarak kullanırım. Bir gelirim olur" ifadelerini kullandı.