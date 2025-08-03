İşletmede şoke durum! Tam 345 kilo bozulmuş tavuk ele geçirildi

Elazığ’ın Akçakiraz Beldesi’nde yemek üretimi yapan bir işletmede, İl Tarım Müdürlüğü’ne bağlı kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimde 345 kilogram bozulmuş kokuşmuş, küflenmiş ve etiketsiz tavuk ürünü tespit edildi. Denetimlerde bozulmuş ve etiketsiz 345 kilo tavuk ürününe el konulurken firmaya da 21 bin 6 lira ceza kesildi.

Olayın ardından Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Denetim sürecinin detaylarını paylaşan Vali Hatipoğlu, şu ifadelere yer verdi: