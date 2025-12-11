Halk sağlığını ilgilendiren önemli konulardan biri olan gıda güvenliğine yönelik denetimler sürüyor. Hatay'da hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uyulmayan işletme mühürlendi.

Kırıkhan Belediyesi'nin açıklamasına göre zabıta ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde döner ve çeşitli tavuk ürünleri satan bir iş yerini rutin denetimler kapsamında inceledi.

Hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uyulmadığı belirlenen işletmede, bozulmuş gıda ürünleri ile yoğun koku ve sağlıksız muhafaza koşulları tespit edildi.

Bozulmuş gıda ürünleri zabıta ekiplerinin gözetiminde imha edildi, iş yeri mühürlenerek faaliyetine son verildi.

İşletmedeki sağlıksız koşullar ve bozulmuş gıdaların ele geçirilmesi, denetimi gerçekleştiren ekiplerce görüntülendi.