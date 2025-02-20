İşletmelere yapay zekâ destekli siber güvenlik çözümleri!

Veri güvenliği hızla dijitalleşen siber saldırılar giderek daha karmaşık hale gelirken, bu saldırılarla baş etmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Fazlanet Bilgi Teknolojileri, yapay zeka tabanlı çözümlerle işletmelere yönelik güçlü siber güvenlik stratejileri sunmaya başladı. Fazlanet, gelişmiş teknolojiler kullanarak işletmelere siber saldırılara karşı daha erken müdahale fırsatı sunuyor.

Şirketlerin siber güvenlik önlemlerine daha fazla ihtiyaç duyduğu bir süreçte yaşandığına vurgu yapan Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş. CTO'su Barış Bayram, müşterilerinin siber güvelikte daha güçlü bir altyapıya sahip olabilmesi için yapay zekâ tabanlı çözümler sunmaya başladıklarını söyledi. Yapay zekânın, siber güvenlik alanında hem savunma hem de saldırı öncesi tespit ve analiz aşamalarında devrim niteliğinde çözümler sunduğunu söyleyen Barış Bayram, işletmelerin siber tehditlerle başa çıkmak için yalnızca geleneksel güvenlik önlemleriyle yetinilemeyeceğini belirtti. Yapay zekanın geldiği noktaya değinen Bayram, "Yapay zekâ, her geçen gün hayatımıza girerken siber saldırıları tespit etme ve engellemede önemli bir rol oynamaya başladı. Fazlanet olarak müşterilerimize siber güvenlik alanında daha güvenli hizmet sunmak için harekete geçtik ve yapay zekâ ile geliştirilmiş çözümler sunmaya başladık. Yapay zekâ destekli çözümlerimiz ile veriyi analiz etme ve anormallikleri tespit etme süreçlerini otomatikleştirerek, siber tehditlere karşı daha hızlı ve etkili çözümler sunuyoruz" dedi.

YAPAY ZEKA İLE GÜÇLÜ SAVUNMA

Yapay zekâ destekli savuma sistemlerinin, tehdit tespitinde büyük bir hız ve doğruluk sağladığına vurgu yapan Barış Bayram, "Bu sayede algoritmaların, saldırı öncesi anormalliklerin hızlıca tespit edilmesini sağlanıyor. Siber saldırılar başladığında yapay zekâ tabanlı çözümler tarafından bize uyarılar gönderiliyor. Biz de gerekli önlemleri hızla alarak müşterilerimizin güvenliklerini daha iyi hale getiriyoruz" diye konuştu.

FAZLANET'İN İŞLETMELERE ÖNERDİĞİ ÇÖZÜMLER

Fazlanet olarak özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik uygun maliyetli, ancak etkili güvenlik çözümleri sunduklarını ifade eden Barış Bayram, bu çözümlerin siber saldırılara karşı daha güçlü bir savunma oluşturmanın yanı sıra, saldırılara karşı anında müdahale etme yeteneği de kazandırdığına vurgu yaptı. Bayram, siber güvenlik konusunda işletmelere her türlü tehdit karşısında nasıl daha hazırlıklı olabilecekleri konusunda bilgi vererek, "Yapay zekâ teknolojileriyle siber tehditlere karşı daha erken müdahale ediyoruz. Bu teknolojilerle donatılmış altyapılar, işletmelere sadece savunma değil, aynı zamanda saldırıları önceden öngörme gücü sağlıyor" şeklinde konuştu.

GELECEĞİN SİBER GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

Yapay zekânın sunduğu potansiyel daha güvenli bir dijital dünya kurmada önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Barış Bayram, Fazlanet'in bu alandaki vizyonunun sadece teknolojiyi kullanmak değil, aynı zamanda işletmelerin dijital tehditlere karşı daha bilinçli hale gelmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi. Geleceğin siber güvenlik stratejilerinde yapay zekânın daha fazla rol alacağına inandığını ifade eden Bayram, "Fazlanet olarak yapay zekâ destekli önlemler ile bu alandaki liderliğimizi daha da pekiştirerek, dijital dünyada işletmelerin güvenliğini sağlama yolunda önemli adımlar atmayı sürdürüyoruz. Bu teknolojilerle işletmelere hem savunma hem de saldırıları önceden öngörme gücü kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.