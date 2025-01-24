İşletmelerin kapsamlı bir içeriden tehdit koruma ekosistemine neden ihtiyacı var?

Rapor, 138 ülkeden 1.921 vakayı inceleyerek vaka başına ortalama 1,7 milyon dolarlık bir mali yükün ortaya çıktığını ve içeriden gelen tehditlere karşı etkili önleyici mekanizmaların ne denli hayati bir ihtiyaç olduğunu gözler önüne seriyor. Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği (ACFE) tarafından hazırlanan bu kapsamlı çalışma, 22 farklı sektörde 31,1 milyar doları aşan kayıplara dikkat çekerek, dolandırıcılığın yıkıcı etkilerini bir kez daha ortaya koyuyor.

Dolandırıcılık failleri arasında daha az sayıda olmalarına rağmen, yöneticiler ve işletme sahiplerinin sıradan çalışanlara kıyasla yedi kat daha yüksek ortalama kayba neden olması raporun dikkat çeken bulguları arasında yer alıyor. Ayrıca, gizli anlaşma içeren dolandırıcılık planları, bireysel faillerin gerçekleştirdiği planlara oranla dört kat daha fazla ortalama kayıpla sonuçlanarak bu tür eylemlerin yıkıcılığını artırıyor. Dolandırıcıların %84’ü, olanaklarının ötesinde bir yaşam tarzı sürdürmek veya tedarikçilerle alışılmadık derecede yakın ilişkiler kurmak gibi davranışsal risk işaretleri sergiliyor. Bu bulgular, çalışan davranışlarının etkin şekilde izlenmesinin önemine vurgu yapıyor. Vakaların %43’ü, ihbarlar sayesinde ortaya çıkarılırken, yardım hatları ve ani denetimler gibi proaktif kontroller de dolandırıcılık tespitinde kayda değer bir katkı sağlıyor. Ancak, endişe verici bir şekilde, vakaların yarısından fazlası zayıf iç kontrol sistemleri nedeniyle daha da ağırlaşıyor. Bu durum, kuruluşların sağlam ve etkin dolandırıcılık önleme stratejilerini bir an önce uygulamaları gerektiğini açıkça gösteriyor.

Dolandırıcılar taktiklerini geliştirdikçe, işletmelerin de varlıklarını korumak için kapsamlı çözümler benimsemesi gerekiyor. İşte bu noktada dikkat çeken şirket Zecurion, Veri Kaybını Önleme (DLP) ile Veri Merkezli Denetim ve Koruma (DCAP) teknolojilerinin benzersiz bir kombinasyonunu sunarak siber güvenliğe hem veri merkezli hem de insan merkezli yaklaşımlar sağlıyor. Yeni Nesil Veri Kaybı Önleme (DLP) çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından biri olan Zecurion'un ekosistemi erken önleme, hibrit politika uygulaması ve derinlemesine incelemeler için etkili bir çerçeve sunuyor. Birleşik raporlar ve uyarılar, yanlış pozitifleri azaltıyor ve veri etkinliği hakkında ayrıntılı bilgiler sunarak güvenlik ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesine imkan sağlıyor.

Zecurion'un DLP Keşif Modülü, gelişmiş teknolojileri kullanarak hassas verileri tespit ediyor, sınıflandırıyor ve depolama politikalarıyla uyumluluğu sağlıyor. İhlaller, uç noktaları korumak için bildirimler, aktarımlar veya silmeler gibi acil eylemleri tetikleyebiliyor. DCAP çözümü, veri geçmişini oluşturulmasından taşınmasına kadar izleyerek erken olay tespitine ve adli soruşturmalara yardımcı oluyor. Zecurion, 100'den fazla hizmette veri akışını izleyerek yetkisiz erişim ve sızıntı risklerini en aza indiriyor. Soruşturma Modülü, görevlerin 360° görünümü ile iş akışlarını basitleştirerek siber güvenlik ekibinin iş yükünü azaltıyor. Ekran fotoğrafçılığını 0,06 saniyede engelleyen Ekran Fotoğrafı Dedektörü gibi özellikler, Zecurion'un içeriden tehdit önlemeye yönelik yenilikçi yaklaşımını vurguluyor. DLP'yi DCAP ile entegre eden Zecurion, dosya kullanımı, anormallikler ve altyapı durumu hakkında 150'den fazla rapor dahil olmak üzere benzersiz yetenekler sunuyor. Modüller birlikte, gelişmiş anomali tespiti ve davranışsal analitik ile proaktif tehdit tespitine olanak tanıyarak ortamlar genelinde dosya ve olay etkinliği hakkında kapsamlı bilgiler sağlıyor.

“Zecurion'un bütünsel ekosistemi, veri görünürlüğünü kullanıcı davranış analizi ile birleştirerek benzersiz bir koruma sağlar. Modüler mimari, kuruluşların benzersiz zorlukları ve öncelikleri ele alarak siber güvenlik çerçevelerini özelleştirmelerine olanak tanır” açıklamasını yapan Zecurion Kurucu Ortağı ve CEO'su Alexey Raevsky sözlerine şöyle devam ediyor: “Zecurion'un çözümleri, uzak iş gücünü yönetmekten gölge kopyaları tespit etmeye kadar modern siber güvenlik taleplerini karşılayacak şekilde uyarlanmıştır.”

İçeriden gelen tehditlerin giderek daha sofistike hale geldiği bir çağda, işletmelerin Zecurion'un DLP + DCAP ekosistemi gibi gelişmiş teknolojileri benimsemesi bir gereklilik arz ediyor. Veri yaşam döngüsü yönetimi, çalışan davranışlarının izlenmesi ve yenilikçi tespit mekanizmalarına odaklanan Zecurion, içeriden gelen tehditlere karşı kapsamlı koruma sağlayarak işletmelere en değerli varlıklarını koruyabilme imkanı sunuyor.