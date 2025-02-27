İşletmenizin Hosting, Domain ve Kurumsal İhtiyaçlarına Özel Yenilikçi Çözümler

Kullanıcı dostu, modern ve sade tasarımı ile dikkat çeken site, daha hızlı erişim, gelişmiş yönetim paneli ve basitleştirilmiş sipariş süreçleri sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılamayı hedefliyor. Güçlü altyapısı ve kesintisiz hizmet anlayışıyla sektörde fark yaratmayı misyon edinen Hosting.com.tr, bireysel ve kurumsal müşterilerine daha güvenli, performanslı ve esnek çözümler sunmayı amaçlıyor.

Her İşletmenin İhtiyacına Uygun Çözümler

Ürün portföyünü müşterilerinin ihtiyaçlarına göre belirlemeyi odak noktası haline getiren Hosting.com.tr; hosting, domain, e-posta, hazır site, SSL, server ve marka tescil gibi geniş kapsamlı çözümleriyle kullanıcılarına güvenilir, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli hizmetler sunmaktadır.

Öne çıkan çözümler aşağıdakileri içermektedir:

Domain Hizmetleri

Hosting.com.tr, yıl boyu en uygun fiyatlarla alan adı tescili hizmeti sunarak bireysel ve kurumsal kullanıcıların dijital marka kimliklerini güvence altına almalarını sağlar. .Com’dan .shop’a, .net’ten .xyz’ye kadar binlerce domain uzantısında kayıt imkânı sunar.

Kayıt ettiğiniz alan adlarınızı Türkçe domain yönetim paneli üzerinden kolayca yönetirken; Whois Gizleme, İç Transfer, Yapım Aşamasında, İsim Sunucusu, Domain Kilidi, Domain Yönlendirme, DNS Yönetimi ve Mail Yönlendirme hizmetlerini de ücretsiz olarak kullanmanıza olanak tanır.

Güçlü ve Kesintisiz Hosting Hizmetleri

Farklı ihtiyaçlara yönelik olarak sunulan WordPress, Linux ve Windows hosting paket seçenekleri ile maksimum hız ve güvenilirlik sağlanır. SSD disk altyapısı ile çalışan sunucular, yüksek performans sağlayarak web sitelerinin kesintisiz çalışmasını garanti eder. cPanel ve Plesk gibi kullanıcı dostu kontrol panelleri sayesinde kolay yönetim imkanı sunan hosting hizmetleri, güvenlik önlemleriyle desteklenerek siber tehditlere karşı tam koruma sağlar.

Kurumsal E-Posta Çözümleri

Türkiye lokasyonlu sunucular üzerinde barındırılan kurumsal e-posta hizmetleri, işletmelerin profesyonel iletişim ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar. Yüksek kotaya sahip e-posta hesapları, Outlook ve Thunderbird gibi popüler e-posta istemcileri ile tam uyumludur. Spam ve virüs filtreleme sistemleri ile güvenli iletişim sağlanırken, gelişmiş Webmail desteği ve mobil uyumluluk sayesinde her yerden kolayca erişim imkanı sunar.

Hazır Web Sitesi ile Dakikalar içinde Sitenizi Kurun

Hiçbir teknik bilgi gerektirmeden, sadece birkaç dakika içinde profesyonel bir web sitesi oluşturmanızı sağlayan Hazır Web Sitesi hizmeti, işletmelerin ve bireysel kullanıcıların hızlıca dijital dünyada yer almasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ve sürükle-bırak yöntemiyle çalışan sistem, modern tasarım şablonları ile özelleştirilebilir. Üstelik ücretsiz domain ve hosting hizmetiyle birlikte sunulan bu çözüm, maliyetleri düşürerek etkili bir web varlığı oluşturmanıza yardımcı olur.

Ölçeklenebilir ve Performanslı Server Çözümleri

VDS, VPS ve Cloud sunucu çözümleri, yüksek performans ve esneklik sunarak her ölçekteki işletmenin ihtiyaçlarına uygun çözümler sağlar. Tamamen özelleştirilebilir yapıdaki sunucular, SSD disk altyapısıyla çalışarak hız ve güvenilirlik açısından en üst düzeyde hizmet verir. Teknik ekip tarafından ücretsiz kurulum desteği ile sunulan bu sunucular, anlık ölçeklendirme imkanıyla büyüyen proje ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar.

Güvenli Bağlantı İçin SSL Sertifikaları

Tüm bankalar ve sanal POS sistemleriyle uyumlu olan SSL sertifikaları, web sitenizin güvenliğini artırırken, kullanıcılarınıza şifrelenmiş ve güvenli bir bağlantı sunar. Hızlı kurulum desteği ile birkaç dakika içinde aktif hale getirilebilen bu sertifikalar, web sitenizin Google sıralamalarında daha üst sıralara çıkmasına da katkı sağlar. Bu sayede güçlü şifreleme teknolojisiyle hassas verileri koruyarak, ziyaretçilerinizin güvenliğini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Markanızı Güvence Altına Alın

Marka tescil hizmeti, işletmenizin adını ve kimliğini yasal olarak koruma altına almanızı sağlar. En iyi fiyatlarla sunulan bu hizmet kapsamında, ücretsiz marka araştırma desteği ile marka adınızın kullanılabilirliği sorgulanır, bu sayede tescil sürecinizi kolayca yönetebilirsiniz. Anlık durum takibi ile marka başvurunuzun hangi aşamada olduğunu görebilir ve gerekli adımları hızlıca atabilirsiniz.

Türkiye’nin En Çok Yatırım Yapan Hosting Firması

Hosting.com.tr, sunduğu güçlü altyapı, yüksek hızda çalışan SSD diskler, gelişmiş sunucu çözümleri ve sürekli iyileştirilen müşteri destek hizmeti ile Türkiye’de hosting ve domain sektörünün gelişimine katkı sağlamaya devam etmektedir.

Yenilenen web sitesi ile artık daha hızlı, daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir deneyim sunarak müşterilerinin ihtiyaç duyduğu hizmetlere daha kolay erişmesini sağlamaktadır.

Kullanıcılar gelişmiş kontrol paneli sayesinde sunucularını ve web sitelerini kolayca yönetirken, güvenlik ayarlarını optimize edebilir ve teknik destek taleplerini pratik bir şekilde oluşturabilir.

Hosting.com.tr, 20 yıldır müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, kesintisiz ve güvenilir hizmet anlayışını sürdürmeye devam etmektedir.

Müşteriyi Merkeze Alan Yaklaşım

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için sürekli çalışan Hosting.com.tr, kullanıcıların karşılaştığı her türlü sorunda yanlarında olur ve en hızlı ve etkili çözümleri sunar. Kullanıcı dostu hizmet anlayışıyla, her seviyeden müşterinin teknik bilgi eksikliğinden etkilenmeden hizmetlerini rahatlıkla kullanabilmesini sağlar. Ürün ve hizmetlerini, kullanıcı geri bildirimlerine göre sürekli geliştirir, ihtiyaçlara en uygun çözümleri sunabilmek için dinamik bir yaklaşımla hareket eder. Yatırımlarını müşteri deneyimini iyileştirecek teknolojiler üzerine yaparak, sektörde fark yaratmaya devam etmektedir.

Müşteri memnuniyetini kanıtlayan rakamlarla her geçen gün büyümeye devam eden Hosting.com.tr, giderek artan ürün yelpazesi, yaptığı uygun kampanyalar ve sunduğu teknik destek ile +90 bini aşkın mutlu üyesi bulunan bir ekosistem oluşturmuştur.

Son yıllarda gerçekleştirilen avantajlı domain kampanyaları ve ücretsiz domain servisleri sayesinde +80 bin domain kaydı ile kullanıcılarının dijital dünyadaki varlığını güçlendirmektedir. Sağlanan altyapı, her ihtiyaca uygun hosting paketleri ve 7/24 ücretsiz teknik destek ile +50 bin internet sitesi barındırarak müşterilerine güvenilir bir hizmet sunmaya devam etmektedir. Ayrıca, her ihtiyaca göre özelleştirilmiş, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bini aşkın sunucu ile sunucu hizmetleri konusunda da güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.