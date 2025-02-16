İşletmesinde günde 150 ekmek tüketen çiftçi, kendi ekmeğini üretmek için taş fırın yaptırma kararı aldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aşağıçiyanlı köyünde çiftçi Mehmet Karaduman, kendi ekmeğini kendi üretebilmek için çiftliklerine taş fırını yaptırıyor. Karaduman, çiftlik işletmesi olduğunu ve günde yaklaşık 150 ekmek tüketildiğini bunun da giderlerini artırdığını belirterek çiftliğine taş fırın yaptırıyor. Karaduman, maliyetleri düşürmek adına kendi ekmeklerini kendilerinin üreteceğini söyledi.

Çiftliğe taş fırını yapan usta Ali Göçer şöyle konuştu:

"Burada taş fırın yapmaktayım. Ayda yılda bir iş çıkıyor. Geçimimi bu parayla temin etmeye çalışıyorum ama geçimimi bile karşılamıyor. Ne elektrik faturamı karşılayabiliyorum ne su faturamı karşılayabiliyorum. Kazandığım para buradan aldığım para anca 15 gün evimi geçindiriyor. Bazen de ay sonunu zor getiriyorum. Devamlı işim olmuyor, ayda yılda bir çıkıyor bu iş, bu işlerde. Atadan dededen kalma bir meslek bizdeki. Başka da bir iş yapamıyoruz. Kıt kanaat geçimimizi çıkarmaya çalışıyoruz.

"KENDİMİ GEÇİNDİREMEZ OLDUM"

Yaklaşık bu fırın 10 gün falan sürüyor bu işin bitmesi, taş fırının bitmesi. 64 yaşındayım zorlanıyorum tabii ki, zorlanmaz olur muyum, nasıl zorlanmaz insan. Artık yıllardır inşaatta çalışarak hep ağır işlerde artık çalışamaz oldum. Kendimi geçindiremez oldum. Hiçbir maaşım yoktur. Hiçbir, devletten güvencem de yoktur. Bir gelirim de yoktur benim. Bir tek meslek olarak ben de bu olduğu için ufak tefek tamir işleri de olursa onlara gidiyorum. Olursa gidiyorum olmazsa yatıyorum hesabı, bir meşguliyetim yoktur. Geçim çok zor. Artık mesleğimizde hat safhasına geldik bundan sonra bu işleri yapacak insanlar kalmadı. Kendi ailemizden bedenimizden. Yani türünün son örneğiyim. Evet çok zorlanıyorum. İş yapmak zor. Ağır iş, ince iş, yani birkaç gün kendimi idare etmeye çalışıyorum."

"KENDİ EKMEĞİMİZİ KENDİMİZ ÇIKARACAĞIZ"

Çiftçi Mehmet Karaduman, işletmesinde günlük yaklaşık 150 adet ekmek tüketildiğini zaman zaman bu sayının artığını ve masraf olarak büyük bir kalem olduğunu belirterek taş fırın yaptırmaya karar verdiklerini anlattı. Karaduman, kendi ekmeklerini kendilerinin yapacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Çiftlik yapıyorum çiftliğimiz var, işletmemiz var. Günde 100-150 ekmek tüketiyoruz. Dönemsel olarak sezonda işçilerimiz gelince bu sayı daha da artıyor iki katı, üç katına çıkıyor. Kadirli buraya 30 kilometre. Git gel almak masraf. Ekmeğe gelen zamlardan sonra ekmek masrafları artıyor. Bu yüzden ağır bir yük olmaya başladı biz de karar verdik bir fırın yaptıralım diye. Ustamla tanıştık Ali ustam bu işin profesörü. Kendisiyle daha önceden dostluğumuz vardı, oturduk konuştuk taş fırın yapmaya karar verdik. Burada kendi tarlamızdaki buğdayı alacağız burada öğüteceğiz kendi ekmeğimizi kendimiz çıkaracağız. Böylelikle masrafları biraz kısmaya çalışıyoruz. Malum ekonomiden dolayı zaten tohumlarımız ayrı masraf, gübrelerimiz ayrı masraf, işçilerin masrafları ayrı. Bari bir yönden böyle kısalım diye düşündük."