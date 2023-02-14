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İşleyen demir pas tutmaz ne demek? İşleyen demir pas tutmaz atasözünün anlamı nedir?

Büyükler tarafından söylenen atasözü ve deyimler yüzyıllar boyunca nesilden nesle aktarılmaktadır. Mecazi anlatmaya dayanan atasözü ve deyimlerden ‘işleyen demir pas tutmaz’ atasözünün ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, işleyen demir pas tutmaz ne demek? İşleyen demir pas tutmaz atasözünün anlamı nedir?

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 17:29
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İşleyen demir pas tutmaz ne demek? İşleyen demir pas tutmaz atasözünün anlamı nedir?

İşleyen demir pas tutmaz ne demek? İşleyen demir pas tutmaz atasözünün anlamı nedir?
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İşleyen demir pas tutmaz atasözü halk arasında sıklıkla kullanılan atasözlerindendir. İşleyen demir pas tutmaz atasözünün ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki,

Atasözleri ve deyimler, büyükler tarafından söylenmiş ve yüzyıllar boyu nesilden nesle aktarılmış olan sözlü miraslardır. Atasözleri genelde bir konu hakkında ders çıkarmayı ve bir durumu daha farklı, mecazi anlatmaya dayalıdır.

‘İŞLEYEN DEMİR PAS TUTMAZ’ ATASÖZÜNÜN ANLAMI NEDİR?

İşleyen demir pas tutmaz atasözü, başka bir durumun insanlara uyarlanmış halidir. Bu atasözünün anlamı sürekli çalışan ve hareket eden insanın parlaması demektir. Yani çalışan ve hareketli olan kimselerin hem sağlık açısından hem de güç kuvvet açısından her daim verimli olabileceği anlatılmak istenmiştir.

TDK sözlüğünde işleyen demir pas tutmaz atasözü çalışan kişi gittikçe açılır ve daha yararlı işler yapar şeklinde açıklanmaktadır.

İşleyen demir pas tutmaz atasözünün kısaca açıklaması, sürekli hareket eden kişilerin pas tutmayacağı yani her daim güçlü ve sağlam olacaklarıdır. Örnek cümle kullanımı;

''Ahmet abinin bu yaşta Maşallahı var işleyen demir pas tutmuyor.''

''Tembel tembel oturma, işleyen demir pas tutmaz.''

İşleyen demir pas tutmaz atasözü ilk olarak bir makine ya da cansız varlık için kullanılıyor gibi görünse de aslında sürekli çalışan, canlı, hareketli ve enerjik insanlar için kullanılmaktadır.

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