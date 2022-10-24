Valerien Ismael mecburiyetten değiştirdi

Ismael, Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçta ilk 11'de mecburen Ghezzal'ın yerine Muleka'ya yer verdi.
Beşiktaş, Hatayspor karşısında Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, N'Koudou, Muleka ve Weghorst ilk 11'iyle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Mert Günok, Cenk Tosun, Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton, Umut Meraş, Gedson Fernandes ve Tayfur Bingöl yer aldı.
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