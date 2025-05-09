İsmail Güneş'ten yeni film: “Sıvasız Evlerden Biri / Kurban” izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor

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İsmail Güneş'ten yeni film: “Sıvasız Evlerden Biri / Kurban” izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden İsmail Güneş, uzun bir aranın ardından yeni filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını, senaryosunu ve yönetmenliğini kendisinin üstlendiği “Sıvasız Evlerden Biri / Kurban” adlı film, 15 Mayıs’ta Beyoğlu Sineması’nda düzenlenecek gala ile sinema severlerle ilk kez buluşacak. Film, Eylül ayında Türkiye genelinde vizyona girecek.

Güneş, daha önce “Ateşin Düştüğü Yer” filmiyle uluslararası ödüller kazanmış, “Kervan 1915” yapımıyla ise hem tarihsel hem politik duruşuyla dikkat çekmişti.

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İSMAİL GÜNEŞ KİMDİR? SANAT YOLCULUĞUNA GENEL BAKIŞ

1961 yılında Samsun’da, Trabzon Köprübaşı kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğan İsmail Güneş, sinema serüvenine 1986 yılında “Gündoğmadan” filmiyle adım attı. Bu ilk filmiyle, bireyin içsel yalnızlığına ve varoluş arayışına odaklanan kendine özgü bir sinema dili geliştirmeye başladı.

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Güneş’in kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, üçlemesiyle geldi. “Gülün Bittiği Yer” ve “Sözün Bittiği Yer” filmlerinin ardından gelen “Ateşin Düştüğü Yer”, 2012 Montreal Film Festivali’nde “En İyi Film” seçildi ve FIPRESCI ödülünü kazandı. Aynı yıl Türkiye’nin Oscar adayı olarak Akademi Ödülleri'nde yarıştı. Bu film, ayrıca Montreal Film Festivali’nin 43 yıllık tarihinde en iyi 20 film arasında yer aldı.

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Tarihi gerçeklikleri sinema perdesine taşıma konusunda cesur adımlar atan yönetmen, 1915 olaylarını konu edinen “Kervan 1915” filmini, bazı sinema salonlarının gösterimi engellediğini öne sürerek vizyondan çekmişti.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ: “SIVASIZ EVLERDEN BİRİ / KURBAN”

2023 yılında çekimleri tamamlanan ve ilk olarak “Kurban” ismiyle anılan film, Altın Portakal Film Festivali’ne seçilmesine rağmen, festivaldeki belgesel sansürü tartışmaları ve sektördeki boykotlar nedeniyle yarışma şansı bulamamıştı. Şimdi ise “Sıvasız Evlerden Biri / Kurban” adıyla sinema yolculuğuna çıkıyor.

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