İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki ile tatilde! Aşkları yeniden mi canlanıyor? Birçok kez ayrılıp barışmışlardı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve özel hayatıyla gündeme gelen İsmail Hacıoğlu, 2020’de boşandığı eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden birleşmişti.

Boşandıktan sonra Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile ilişki yaşayan Hacıoğlu, mutluluğu yine eski eşinde aramaya karar vermişti.

Birçok kez ayrılıp barışan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, ilişkilerine bir şans daha tanıdı.

Şimdi kızları Yemin ile tatile çıkan çift, kalp emojili paylaşımlar yapmayı da unutmadı.

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun acı günü

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985’te İstanbul’da doğdu. Babası, eski Fenerbahçeli futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu’dur.

Oyunculuğa ilkokul beşinci sınıfta piyesle başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde devam etti.

İki sezon tiyatro yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı, ancak birinci sınıfta ayrıldı.

Dokuz Ay Son Gün adlı oyunda rol aldı. 2010’da Vildan Atasever ile evlendi, çift 2015’te boşandı.

Cem Karaca'nın filminden ilk fragman yayınlandı. İsmail Hacıoğlu’nun performasına övgü yağdı

2016’da Duygu Kaya Kumarki ile evlendi ve Yemin adında bir kızları oldu. Kumarki ve Hacıoğlu, Temmuz 2020’de boşandı.

FİLMOGRAFİ

Sinema

2001 - Bana Şans Dile - Çağlar

2003 - Karşılaşma - Osman

2005 - Anlat İstanbul - Fiko

2006 - Sınav - Mert

2007 - Kabadayı - Murat

2008 - Hoşçakal Güzin - Serkan

2009 - Vali - Sarp Uçar

2009 - Gökten 3 Elma Düştü - Ali

2009 - Başka Semtin Çocukları - Veysel

2009 - Sonsuz Bir An - Volkan

2010 - Çakal - Akın

2011 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak - Ekin

2013 - Meryem - Murat

2015 - Sonsuz Bir Aşk - Volkan

2015 - Kafes - Mehmet Sipahi

2016 - Kayıp İnci - Cemal

2016 - Mahrumlar - Kutlu

2017 - Ayla - Süleyman Dilbirliği

2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - Mehmet Tunç

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2019 - Şuursuz Aşk - Yusuf

2019 - Türk İşi Dondurma - Yüzbaşı

2022 - Kesişme: İyi ki Varsın Eren - Astsubay Ferhat Gedik

2023 - 49 - Oğuz

2024 - Cem Karaca’nın Gözyaşları - Cem Karaca Televizyon

2002 - Koçum Benim - Ali

2003-2005 - Bir İstanbul Masalı - Ozan Kozan

2005-2007 - Beyaz Gelincik - Mehmet Ali Aslanbaş

2007 - Sinekli Bakkal - Onur

2008-2009 - Gece Sesleri - Yağız Haksever

2011 - Şüphe - Aziz Kutlu

2011-2012 - Firar - Civan

2013-2014 - Osmanlı Tokadı - II. Mehmed

2015 - Zeyrek ile Çeyrek - Meftun

2017 - Kayıtdışı - Nejat Ateş

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