İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki ile tatilde! Aşkları yeniden mi canlanıyor? Birçok kez ayrılıp barışmışlardı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve özel hayatıyla gündeme gelen İsmail Hacıoğlu, 2020’de boşandığı eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden birleşmişti.
Boşandıktan sonra Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile ilişki yaşayan Hacıoğlu, mutluluğu yine eski eşinde aramaya karar vermişti.
Birçok kez ayrılıp barışan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, ilişkilerine bir şans daha tanıdı.
Şimdi kızları Yemin ile tatile çıkan çift, kalp emojili paylaşımlar yapmayı da unutmadı.
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun acı günü
İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?
İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985’te İstanbul’da doğdu. Babası, eski Fenerbahçeli futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu’dur.
Oyunculuğa ilkokul beşinci sınıfta piyesle başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde devam etti.
İki sezon tiyatro yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı, ancak birinci sınıfta ayrıldı.
Dokuz Ay Son Gün adlı oyunda rol aldı. 2010’da Vildan Atasever ile evlendi, çift 2015’te boşandı.
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2016’da Duygu Kaya Kumarki ile evlendi ve Yemin adında bir kızları oldu. Kumarki ve Hacıoğlu, Temmuz 2020’de boşandı.
FİLMOGRAFİ
Sinema
2001 - Bana Şans Dile - Çağlar
2003 - Karşılaşma - Osman
2005 - Anlat İstanbul - Fiko
2006 - Sınav - Mert
2007 - Kabadayı - Murat
2008 - Hoşçakal Güzin - Serkan
2009 - Vali - Sarp Uçar
2009 - Gökten 3 Elma Düştü - Ali
2009 - Başka Semtin Çocukları - Veysel
2009 - Sonsuz Bir An - Volkan
2010 - Çakal - Akın
2011 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak - Ekin
2013 - Meryem - Murat
2015 - Sonsuz Bir Aşk - Volkan
2015 - Kafes - Mehmet Sipahi
2016 - Kayıp İnci - Cemal
2016 - Mahrumlar - Kutlu
2017 - Ayla - Süleyman Dilbirliği
2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - Mehmet Tunç
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2019 - Şuursuz Aşk - Yusuf
2019 - Türk İşi Dondurma - Yüzbaşı
2022 - Kesişme: İyi ki Varsın Eren - Astsubay Ferhat Gedik
2023 - 49 - Oğuz
2024 - Cem Karaca’nın Gözyaşları - Cem Karaca Televizyon
2002 - Koçum Benim - Ali
2003-2005 - Bir İstanbul Masalı - Ozan Kozan
2005-2007 - Beyaz Gelincik - Mehmet Ali Aslanbaş
2007 - Sinekli Bakkal - Onur
2008-2009 - Gece Sesleri - Yağız Haksever
2011 - Şüphe - Aziz Kutlu
2011-2012 - Firar - Civan
2013-2014 - Osmanlı Tokadı - II. Mehmed
2015 - Zeyrek ile Çeyrek - Meftun
2017 - Kayıtdışı - Nejat Ateş
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