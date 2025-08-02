İsmail Hacıoğlu eski eşiyle evlendi! Beş yıl sonra yeniden ‘Evet’ dedi

Boşanmanın ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, aradığı mutluluğu eski eşinde buldu.

DÜĞÜN İÇİN TEKNE TERCİH ETTİ

İsmail Hacıoğlu eski eşi yeniden evlendi. Düğün için tekne tercih eden İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki düğünden kalan pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yakın dostlarının katıldığı düğünde Duygu Kumarki derin dekolteli gelinliğiyle dikkat çekti.

İHANET İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki'yi aldattığı dedikoduları o dönem kol gezmeye başlamıştı. 2020 yılında kesin olarak boşanmaya karar veren ikilinin ayrılma sebebinin Merve Çağıran'la İsmail Hacıoğlu'nun yaşadığı yasak aşk olduğu iddia edilmişti.