İsmail Hakkı Pekin Paşa’dan çarpıcı tespit: İsrail’in saldırıları sınırlar değişene kadar sürecek!

Yeniçağ – Özel Haber / Emin DEMİREL

ABD’nin koşulsuz desteklediği İsrail’in Lübnan, Suriye ve Yemen’e başlattığı saldırı sonucu genişlettiği savaşla ilgili, emekli Tümgeneral İsmail Hakkı Pekin’in Ortadoğu’da olacakları YENİÇAĞ’a değerlendirdi.

İsrail’in Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında hareket ettiğini, savaşın sadece Hamas’la ilgili olmadığını ve saldırıları durdurmayacağını ifade eden eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, “İsrail’in kendi güvenliğini sağlamak için Lübnan’dan 40 km’lik güvenlik şeridi istediğini” kaydetti. Hamas saldırısından sonra Müslüman ülkelerin Filistinliler’e yardım etmediğini, her yönden ABD’ye bağlı olduklarını belirten İsmail Hakkı Pekin, Yeniçağ’a şu açıklamalarda bulundu:

“Tamamı Lübnan sınırları içinde olan Litina Nehri’ni geçerek kuzeyden 40 km’lik bir bölge istiyor. Bu bölge BM kontrolünde mi olur? Kendi mi kontrol eder, bilmiyorum. Böylece Lübnan sınırındaki 70 bin yerleşimciyi tekrar bölgeye yerleştirecek. Ve emniyetlerini sağlayacak. Ayrıca 40 - 50 km silah menzilinin dışında tutacak. Kendi güvenliğini sağlayacak, böylece dışardan getireceği yeni Yahudi göçmenleri de teşvik edecek. “

Bölgenin önemli su kaynağı olan Litani nehrinin stratejik önemine değinen İsmail Hakkı Pekin, “Bu nehir tatlı su kaynağı. Ülkenin önemli bir nehridir. Lübnan'ın Bekaa bölgesinden doğar ve Bekaa vadisindeki tarım alanlarının sulanmasında kullanılır. Ayrıca, içecek suyudur. İsrail bu nehirden faydalanmak istiyor. Lübnan ile ortak kullanmayı amaçlıyor” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN SONRAKİ HEDEFLERİ

İsrail’in bir sonraki hedefinin Suriye ve Irak olduğuna, bu ülkelerin sınırlarının değiştirilmek istendiğine değinen emekli Tümgeneral Pekin, “Gazze’deki Filistinliler’in sayısını mümkün olduğunca azaltmak istiyor. Bunun için Sisi’ye baskı yaparak, bölgedeki Filistin nüfusunun büyük bölümünü Mısır’a Sina Yarımadası’na yerleştirmek istiyor. Batı Şeria bölgesindekileri ise Ürdün’e sürerek bölgeyi mümkün oldukça boşaltmayı hedefliyor. Dolayısıyla Ürdün’deki krallık rejimi kaldırmaya çalışıyorlar. Amaçları Ürdün’e daha çok Filistinli yerleştirmek.. Ortadoğu’da bazı ülkelerin sınırları değişinceye kadar saldırılar devam eder. Bize ve İran’a ne zaman sıra gelir bakmak lazım “ şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN NE YAPMALI?

ABD, İsrail ve Suudi Arabistan arasında ortak güvenlik anlaşması yapılmak için görüşmelerin sürdüğüne dikkat çeken emekli Tümgeneral İsmail Hakkı Pekin, İran ‘da ki rejimin de değiştirilmek istendiğini, İsrail Başbakan’ı Netenyahu’nun dün bunu açıkça ifade ettiğini hatırlatarak, “ Türkiye rejim, mezhep vs gibi ayrımlara bakmadan İran, Irak, Suriye ve Rusya ile daha sıkı işbirliğine gitmeli. Ancak böylelikle Türkiye bölgede daha çok caydırıcı bir konuma gelir. Yoksa işler kötüye gider” dedi.