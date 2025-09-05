İsmail İlhan’ın mirası Antalya’da: Retrospektif sergi

Özgür Manici Sanat Galerisi'ndeki sergi, sanatçının 1988-2006 yıllarındaki yaratım süreci olan "Çöplük Objeleri, Piri Reis Haritaları ve Çeşitlemelerinin Plastik Analizi" temalarına dayanan özgün baskı çalışmalarından oluştu.

Sanatçının eşi ressam Berrin İlhan, sergide gravür, serigrafi, linolyum ve litografi baskılarından oluşan 41 eserin yer aldığını söyledi.

Eşinin emanet ettiği eserleri sergilemekten mutlu olduğunu belirten İlhan, şunları kaydetti:

"Kendisi tam bir sanat aşığı, tam bir sanat insanıydı. Sergideki gravürlerin birçoğunu birlikte yaptık, birlikte bastık. Ben de onunla beraber sanat yolculuğuma başladım ve sergiler açtım. Bugün buradaki sergimiz İsmail'in retrospektif sergisi. Özellikle özgün baskı alanındaki çalışmalarını sergilemek istedik. Eşimin hatıralarını yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz."

Sanatçı Özgür Manici de galerisinin kuruluşunun birinci yılında sanatçıyı anmak ve onun eserlerini vurgulamak için sergiyi kurduklarını dile getirdi.

İsmail İlhan'ın eserleri işleyişinin çok güçlü olduğunu ifade eden Manici, "İlhan hocanın eserlerini yakından gördüğümde sergiyi kurma kararı aldık. Çünkü yorumu, işleyişi çok güçlüydü. Berrin Hanım bunları çok iyi korumuştu. Retrospektif olarak sergileyelim dedik. Bizi seçtikleri için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sergi, 30 Kasım'a kadar açık kalacak.

ALTIN FIRÇA 6. Uluslararası Resim Sergisi Bilecik'te!

İş Sanat Anadolu Sergileri Gelibolu yapıldı