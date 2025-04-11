Ismail Jakobs 14 maç sonra geri döndü

Kaynak: İHA
Ismail Jakobs 14 maç sonra geri döndü

Galatasaray’ın Senegalli futbolcu Ismail Jakobs, 14 maç sonra Samsunspor maçında forma giydi.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’ın, Samsunspor’a konuk olduğu müsabakada sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, uzun bir aradan sonra sahalara döndü.

14 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

Son olarak 25 Ocak tarihinde Süper Lig'de Konyaspor ile oynadıkları müsabakada görev alan Jakobs, sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kalırken, ilk kez Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin 21 kişilik kadrosunda yer almıştı.

Samsunspor maçına da yedek başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 83. dakikada Roland Sallai’nin yerine oyuna girdi. Ismail Jakobs böylece 14 maç sonra forma giydi.

Son Haberler
Victor Osimhen'den Galatasaray'a veda gibi sözler
Victor Osimhen'den Galatasaray'a veda gibi sözler
Ünlü fenomenden şoke eden açıklama! Şiddet gördüm, aylarca sustum...
Ünlü fenomenden şoke eden açıklama! Şiddet gördüm, aylarca sustum...
Ehliyetini kaptıran yandı! O yaştan sonra her yıl muayene...
Ehliyetini kaptıran yandı! O yaştan sonra her yıl muayene...
Gıda devi iflas etti! Tüm varlıklarını satıp piyasadan çekildi
Gıda devi iflas etti! Tüm varlıklarını satıp piyasadan çekildi
Ekrem İmamoğlu'nun yazılı savunma metni ortaya çıktı! Sosyal medya hesabından paylaştı
Ekrem İmamoğlu'nun yazılı savunma metni ortaya çıktı! Sosyal medya hesabından paylaştı