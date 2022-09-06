﻿İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak. AKP’li isim de kutluyor

“Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan milli mücadeleye; kadın, erkek, genç, yaşlı, çoluk, çocuk demeden destek veren Balıkesirimiz milli mücadelenin öncü şehirlerinden biri olmuştur. Düşman orduları, her parçası kanla sulanmış Anadolu topraklarında, 1. Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan ağır antlaşmaları bahane gösterilerek 1919'da işgal girişimine başlamış ve Yunanlılar 30 Haziran 1920'de Balıkesir'i işgal altına almıştır.