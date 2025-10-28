Türkiye yarın, Cumhuriyet'in 102 yaşını karşılayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında tüm kamu kurumlarının binalarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ve Türk Bayrağı asıldı.

Gazeteci yazar Müyesser Yıldız'ın paylaşımına göre bu yıl bir ilk gerçekleşti.

Resmi kurumların binalarına bu defa Atatürk ve Türk Bayrağı yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri de asıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) binalarına da ilk defa Erdoğan'ın posteri asılmış oldu.

KAHRAMAN'IN HAYALİ GERÇEK OLDU

Bu uygulama dikkat çekerken akıllara Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı İsmail Kahraman'ın sözleri geldi.

Recep Tayyip Erdoğan ve İsmail Kahraman

Kahraman, 2018'de "Recep Tayyip Erdoğan artık Türkiye’nin devlet başkanı. Onun resmi kurumlara asılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, bugünkü köşe yazısında İsmail Kahraman’ın Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) genel başkan seçilmesinden sonra birliğin değişen fikir çizgisine dikkat çekti.