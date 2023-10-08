İsmail Kartal 9 değişiklik yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava maçının 11’ine göre 9 değişiklik ile Kasımpaşa karşısına çıktı.

KAYNAK: İHA
İsmail Kartal 9 değişiklik yaptı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynadıkları Spartak Trnava maçının 11’inden 9 değişiklik ile Paşa karşısında sahaya çıktı.

Teknik Direktör İsmail Kartal, kalede İrfan Can Eğribayat’ın yerine Dominik Livakovic’e görev verirken; Osayi Samuel, Serdar Aziz, Miha Zajc, Miguel Crespo’nun yerine Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, İsmail Yüksek ve Fred’i sahaya sürdü. Hücum hattında Ryan Kent, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Michy Batshuayi’nin yerine ise İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ile Edin Dzeko maça başladı.

Sarı-lacivertlilerde Emre Mor ve Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Joshua King bu mücadelede riske edilmezken, soğuk algınlığı yaşayan Bright Osayi-Samuel ise kadroda bulunmuyor.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa’ya karşı; Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise; İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Mert Müldür, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Miha Zajc ve Bartuğ Elmaz bekledi.

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