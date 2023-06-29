İsmail Kartal dün gece gizlice Samandıra'ya geldi. İşte Kartal'ın ilk icraatı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, Mekke'den İstanbul'a döndü, geceyi Samandıra'daki tesislerde geçirerek çalışmaya başladı.

İsmail Kartal dün gece gizlice Samandıra'ya geldi. İşte Kartal'ın ilk icraatı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşma imzalamasının ardından gözler deneyimli teknik adama çevrildi.

DHA'nın haberine göre, Mekke'ye hac ziyaretine giden İsmail Kartal, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Göreve gelir gelmez soluğu Samandıra'da alan Kartal, vakit kaybetmeden yeni sezon çalışmalarına başladı.

İŞTE İLK İCRAATI

Ekibi ile birlikte geceyi Samandıra'da geçiren İsmail Kartal, yeni takımın oluşması için oyuncu analizleri gerçekleştirdi. Yeni teknik direktör takımın eksiklerini kısa sürede analiz edip yönetime sunacak ve transfer konusunda yönetim harekete geçecek.

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemlerde 2.21 puan ortalaması ile zirvede yer alan tecrübeli teknik adam, 2.16 ile Mustafa Denizli ve 2.08'le Aykut Kocaman'ı geride bıraktı. Kartal ayrıca, sarı-lacivertli ekiple şampiyonluk yaşayan yerli teknik direktörler Mustafa Denizli, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'dan (1.88) yüksek puan ortalaması ile dikkatleri çekti

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