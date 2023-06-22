İsmail Kartal F.Bahçeli yöneticilere bakın ne dedi? Hepsi şaşırdı

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen İsmail Kartal'la yöneticilerin bir görüşme yaptıkları ortaya çıktı.

Kartal'ı görüşmeye davet eden sarı lacivertlilerin neler yapabileceği, takımdaki eksik yönler ve gereken transferlerle ilgili ayrıntılı bir rapor istedikleri ileri sürüldü.

Daha sonra tarafların bir araya geldikleri öğrenildi.

Görüşmede maaş ve sözleşme süresinin gündeme hiç gelmediği, Kartal'ın "Ben Fenerbahçeliyim. Çağrıldığımda her zaman göreve hazırım. Fenerbahçe için elimden geleni elbette ki yaparım. Para konuşmak bana yakışmaz" dediği belirtildi.

Yöneticilerin kaç transfer istediği sorusuna ise İsmail Kartal, "Bu takım Fenerbahçe. Forma ağırlığı var. Adı var. Forması yeter. Çok transfere gerek yok. Birkaç takviyeyle şampiyon oluruz" cevabını verdi.

Bu sözler yöneticileri önce şaşırttı, sonra sevindirdi.

Kartal, "Ben geçen yıl görev yaptığımda da fazla transfere gerek olmadığını söylemiştim. Aldığım kadroyla hızla tırmanışa geçip, ligi ikinci bitirmiştik" hatırlatmasını da yaptı.

Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'la bir kez daha görüşecek. En son başkan Ali Koç'un yapacağı görüşmeden sonra karar açıklanacak.

Maaş ve sözleşme süresinin hiç konuşulmadığı görüşmede, Kartal birkaç takviyeyle takımın şampiyonluğa ulaşabileceğini kaydetti.

Sarı-lacivertli yönetim İsmail Kartal'a net bir yanıt vermediği, değerlendirmenin sürdüğü öğrenildi. Yönetim, Abdullah Avcı ile de görüşecek.