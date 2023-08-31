İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hedefini açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Twente'yi mağlup etmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal, "İnşallah gruptan da lider olarak çıkarsak şubat ayını boş geçip Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmış olacağız" dedi.

İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hedefini açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;

-Rakibin bize karşı çok motive hazırlandığını, bazı oyuncularıyla bizim oyuncularımızı provoke edeceklerini biliyorduk. Biz sadece oyunumuza konsantre olmalıyız, diyerek oyuncularımızla konuşmuştuk. İlk yarıda lüzumsuz yere 5 sarı kart gördük. Biz bunları istemiyoruz. Bunlara alışmalıyız. Böyle maçları bundan sonra da oynayacağız. Bunları bir teknik direktör olarak kabul etmiyoruz. Devre arasında daha sakin olmamız gerektiğini ve Futbol oynamaya geldiğimizi konuştuk. Yaptığımız hamlelerle oyunun kontrolünü bazı dönemler elimize geçirdik. Kontrollü oynamaya çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz. 6'da 6 yaparak ülke puanına katkı yaptığımız için mutluyum. Geçen sezondan 1 maç, bu sezon da 6 maç olmak üzere Avrupa'da üst üste 7 maç kazanan ilk Türk takımı olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

-Twente, iyi ve organize bir takım. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Burada bizi zorladılar. İlk devre biz de buna müsaade ettik. Rakiple uğraşmaya başladığımız için ilk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. Her maç hücum edeceğiz diye bir planımız yok. Bu maç, oyunu kontrol altında tutup atabiliyorsak gol atmayı düşündük. Atamıyorsak da turu geçme üzerine planımızı yaptık. Planımız tuttu. Bundan sonra da bazı maçlarımızı tutmak, bazı maçlarımızı kazanmak için oynayacağız. Biz 2.5 gün sonra önemli bir lig maçına çıkacağız. Bazı oyuncularımızı dinlendirdik.

-Oynayan ya da oynamayan bütün oyuncular çok iyi çalışıyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Birçok oyuncum, oynamayı hak etmesine rağmen onları oynatamadığım için çok üzülüyorum. Bu akşam King, oynamayı hak etmişti. Antrenmanlarda bunu gösteriyordu. Kendisine şans verdim ve o da iyi değerlendirdi. İsmail, takımda en çok oynayan oyuncularımızdan. Kendisi her geçen gün gelişim içerisinde. Ligde oynayacağımız maçta onun bölgesinde kullanacağım başka oyuncum yok. Hem onu dinlendirmek hem de Djiku'yu oyuna alarak orayı biraz daha tutmak istedik.

-Yarın kura çekiminden sonra bu netleşecek. Yarın kim çıkarsa çıksın, Fenerbahçe olarak gruplardan çıkıp gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İnşallah gruptan da lider olarak çıkarsak şubat ayını boş geçip Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmış olacağız. İnşallah bunu gerçekleştirebiliriz.

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