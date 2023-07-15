İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Rusya'da kamp yapan Fenerbahçe, Pari Premier Cup'ın son maçında Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla kozlarını paylaştı.

Smena Stadyumu’nda oynana müsabaka, Sarı Lacivertliler'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, takımının transfer çalışmalarına dair önemli ifadeler kullandı.

"BECAO TRANSFERİ BİTTİ"

Rodrico Becao'nun transferini açıklayan Kartal "Livakovic'in durumu daha belirsizliğini korumakta. Rodrigo Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti" dedi.

Dzeko'nun golle başlamasını olumlu karşılayan tecrübeli çalıştırıcı "Buraya gelmek güzeldi. Kamp dönemi bizim için verimli geçti. Bu kampın devamında 26'ındaki maça ve lige en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncuların dönmesi ve Dzeko'nun güzel bir gol atması olumluydu" ifadelerini kullandı.