İsmail Kartal fırtına gibi başladı. Ali Koç'tan sadece bunu istedi

Fenerbahçe'de göreve getirilen teknik direktör İsmail Kartal, resmi açıklamayı beklemeden iş başı yaptı. Kartal, Ali Koç'la da bir görüşme gerçekleştirdi.

İsmail Kartal fırtına gibi başladı. Ali Koç'tan sadece bunu istedi

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe'de İsmail Kartal resmi açıklama yapılmadan göreve başladı.

Yardımcılarıyla birlikte Samandıra'ya kapanan sarı lacivertli takımın hocası, takımda eksik gördüğü yerleri belirlerken, çalışma programını da hazırladı.

İsmail Kartal göreve fırtına gibi başlarken, başkan Ali Koç'la da bir görüşme gerçekleştirdi.

Kartal'ın sözleşme ve alacağı ücreti konuşmadığı ve takviye yapılması gereken mevkileri bildirdiği öğrenildi.

Fotomaç'taki habere göre Başkan Ali Koç, "Sana güvenimiz tam. İstediğin oyuncuları almak için tüm imkanları zorlayacağız" dedi.

Bunun üzerine İsmail Kartal "Ben de bu takımı şampiyon yapacağım. Buna inanıyorum. Çok çalışıp şampiyonluk hasretine son vereceğiz" ifadesini kullandı. Kartal'ın iddialı sözleri Koç'un yüzünü güldürdü.

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