İsmail Kartal geri dönüyor

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın adı Süper Lig ekibi Sivasspor ile anılıyor.

İsmail Kartal geri dönüyor

Geçtiğimiz sene yarım sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve gösterdiği başarılı performansla ayakta alkışlanan İsmail Kartal 1 sezondur takım çalıştırmıyordu.

61 yaşındaki teknik adam ile eski takımın Sivasspor ilgileniyor.
Süper Lig'de 2021/22 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, başarılı bir yönetim ortaya koymuştu.
Fenerbahçe ile birlikte tüm kulvarlarda 21 maça çıkan 61 yaşındaki teknik adam; bu maçlarda 12 kez galip gelirken, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Sezonun bitişiyle birlikte Jorge Jesus ile anlaşma sağlayan yönetim, İsmail Kartal'a teşekkür edip yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe'den sonra herhangi bir ekipte görev almayan İsmail Kartal için Süper Lig takımı Sivasspor harekete geçti.
Sabah'ın haberine göre teknik direktörü Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Yiğidolar, gelecek sezon takımın başında 61 yaşındaki teknik adamı görmek isterken başarılı çalıştırıcının da bu teklifi düşünmeye aldığı ve yakın zamanda kararını açıklayacağı öğrenildi.
İsmail Kartal, daha önce 2004-2005 sezonunda Sivasspor'u çalıştırmış ve kırmızı-beyazlıları Spor Toto 1. Lig'de şampiyon yapıp Süper Lig'e çıkarmayı başarmıştı.

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