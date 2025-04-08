İsmail Kartal gözünü yine Süper Lig’e dikti

İran’ın köklü ekiplerinden Persepolis’in patron koltuğunda oturan İsmail Kartal, yeni sezon için kolları sıvadı ve transferde gaza bastı. Ocak sonunda Tahran’a ayak basar basmaz Fenerbahçe’den eski talebesi Serdar Dursun’u kadroya katan Kartal, şimdi gözünü Türkiye’den bir orta saha yıldızına dikmiş durumda.

İran medyasının kulislerden sızdırdığı bilgilere göre, İsmail Kartal takımdan üç ismi kapıya koymaya karar vermiş: kaleci Alexis Guendouz, stoper Giorgi Gvelesiani ve sağ bek Ayoub El Amloud. Bu üçlünün bavulları topladığı söyleniyor; Persepolis’te yeni bir sayfa açmak isteyen tecrübeli hoca, kadroyu kendi vizyonuna göre şekillendirmekte kararlı.

TÜRKİYE’DEN ORTA SAHA BOMBASI YOLDA

İsmail Kartal, Türkiye pazarına bir kez daha uğrayıp orta saha için gizli bir mücevher arıyor. İran basınında çıkan haberler, deneyimli teknik adamın bir orta saha oyuncusuyla el sıkışmak üzere. Görüşmelerin başladığı belirtilirken, oyuncunun kimliği henüz sır gibi saklanıyor. Serdar Dursun transferiyle Süper Lig’den İran’a ilk köprüyü kuran İsmail Kartal, anlaşılan o ki Türkiye’den vazgeçmeye niyetli değil.