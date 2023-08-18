İsmail Kartal: Haksızlığa uğrayan bizim taraftarımız

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kartal, "Haksızlığa uğrayanlar bizim taraftarımız. Yöneticilerimiz gerekli açıklamayı yapacaktır" dedi.

İsmail Kartal: Haksızlığa uğrayan bizim taraftarımız

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Maribor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

-Bu maça gerçekten iyi hazırlandık. İstanbul'daki ilk maçta rakibi tanıdık ve burada da doğru analizler yaptık. Oyuncularım verdiğim görevleri harfiyen yerine getirdiler." ifadelerini kullandı.

-Güzel bir oyun ve güzel skorla buradan ayrılıyoruz. Ülke puanına katkı sağladığımız için mutluyuz. Net galibiyetle buradan ayrıldığımız için da ayrıca mutluyuz." şeklinde konuştu.

-Yerli ve yabancı tüm oyuncularımda gelişim var. Jayden, Luan, Djiku iyi oynadı. Tadic'in kalitesi tartışılmaz. Szymanski de müthiş, üstüne koyuyor. Her geçen gün birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Her oyuncumuzun sahada neler vereceğini biliyoruz. Çalışıyoruz." dedi.

-Takım içinde saygın bir rekabet var. Bu rekabet takım kalitesini artırıyor, başarıyı getiriyor. Oyuna mesela Bartuğ'u aldık. Oynatmak için fırsat kovalıyordum. Umut Nayir ile birlikte girdikten sonra iyi oynadılar. Çalışarak hem yerli hem yabancı oyuncularımızın performanslarını yükseltiyoruz. Oyuncularımızla güzel bir iletişimimiz var. Onlar da biz de iyi çalışıyoruz. İşimiz bu zaten." ifadelerini kullandı.

-Şimdi Samsun maçını düşünüyoruz. Sakat oyuncularımız var. Samet'in durumu var. Ferdi'nin ufak bir problemi var. Bakalım. Samsun maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.

-Twente gibi iyi bir takıma karşı oynayacağız, tarihi bir kulüp. Dünya futbolunda yeri olan ve altyapıları iyi olan bir ülke. Onlara karşı en iyi şekilde hazırlanacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Üç günde bir maç oynamak kolay değil. Geçen sezon çok geç bitti, geç dönenler var, hala aramıza katılanlar var. Hepsini ayrı ayrı planlayarak hem lig hem Avrupa'ya hazırlanmak önemliydi. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

-Bizim taraftarın pankartı alındı, olaylar çıktı. Gerginleşen ortamda taraftarımızı stadyum dışına çıkartılması doğru değil. Haksızlığa uğrayanlar bizim taraftarımız. Yöneticilerimiz gerekli açıklamayı yapacaktır. Taraftarımızın dışarı çıkmasını doğru bulmadım.

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