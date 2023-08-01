İsmail Kartal: Herkesi görmem ve taramam lazım

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Ülke puanı adına önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Kartal "Herkesi gördük. Herkesi görmem, taramam lazım. 8-10 gün kaldı ligin başlamasına. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz" dedi.

İsmail Kartal: Herkesi görmem ve taramam lazım

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Zimbru maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

-İlk maçta kendi evimizde 5-0 kazandık ama oyunun belli bölümlerinde lüzumsuz top kayıplarından ötürü geri dönüşlerimiz oldu, kontrataklara yakalandık. Bugün de bunun bilincindeydik. Rakibimizin kapanarak kontratağa çıkacağını da biliyorduk. Bugün topun hızını artırarak, oyunun yönünü değiştirerek top daha çok bizde kaldı. Kenarlardan yaptığımız üretken ataklarla sonuca gitmeyi hedefledik. Çünkü merkezde çok kalabalıklardı. Bugün istediğimiz gibi ilk 30 dakikayı, daha sonra ortaya koyduğumuz hareketlilikle, oyunu daha çok genişleterek, rakibin arkasına daha çok koridor koşuları yaparak kenarlardan getirdiğimiz toplarla sonuca ulaştık.

-Güzel bir maç oldu. İlk maçta çok şans veremediğim oyunculara daha çok şans verip değerlendirme imkanım oldu. Önümüzdeki dönemde onları da değerlendireceğim elbette. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet, ülke puanımız için çok önemliydi. Rakibimize saygı göstererek, ciddiye alarak hırslı ve konsantre başladık. Ülkemize, Fenerbahçemiz'e bu galibiyet hayırlı olsun.

-Rakip 5'li oynadı. İlk yarı 5-4-1 oynayıp çok kapandılar. Kadroyu ona göre yapmışlar. Çok kapandılar. İlk yarı 5 pozisyon vardı. İkinci yarı daha hareketli oynayarak oyunu çözmeyi bildik. Bu maçın analizi farklı olacak. Bunu kendi içimizde değerlendireceğiz.

-Mert Hakan'ın iyi bir sekiz numara olduğunu, Crespo'nun yerine Mert Hakan'ı aldık. Rakip takımın üzerine çok gittik. Bright'ı koşularla, Mert'in araya arkaya koşularıyla sonuca gittik. Herkesi gördük. Herkesi görmem, taramam lazım. 8-10 gün kaldı ligin başlamasına. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz.

-Transferle ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Başkanımız ve yöneticilerimiz, çalışmalarını sürdürüyorlar. Burası Fenerbahçe, zaman içerisinde her şey olabilir.

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