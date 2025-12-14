Haziran ayından bu yana boşta olan İsmail Kartal'ın yeniden kulübeye dönebileceği iddia edildi. Persepolis'ten ayrıldıktan beri takım çalıştırmayan İsmail Kartal, bu kez farklı bir İran takımını çalıştırabilir.

İSMAİL KARTAL'A TRACTOR KISKACI

Tasnim'den Hatam Shiralizadeh'nin haberine göre: Geride kalan sezonu İran Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Tractor'de teknik direktör Dragan Skocic ile yolların ayrılması gündemde. Yönetimin yeni teknik direktör olarak İsmail Kartal'ı gündemine aldığı aktarıldı.

İsmail Kartal için geri dönüş ihtimali! Çok büyük sürpriz - Resim : 2

İSMAİL KARTAL'IN İRAN'DAKİ PERFORMANSI

İsmail Kartal, yalnızca 5 ay görev yaptığı Persepolis'in başında 16 mücadeleye çıkmıştı. 64 yaşındaki deneyimli teknik adam, bu maçlarda 8 galibiyet ve 4'er beraberlikle mağlubiyet yaşayarak, 1.75 puan ortalaması yakalamıştı.

