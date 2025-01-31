İsmail Kartal İran'da ilk maçına çıktı

Teknik direktör İsmail Kartal, Persepolis'in başında çıktığı ilk maçta deplasmanda Foolad Khuzestan ile 1-1 berabere kaldı.

Persepolis, Foolad deplasmanında 39. dakikada ile öne geçti. Ev sahibi Foolad Khuzestan ise 78.dakikada Zadeh Attar ile durumu 1-1 yaptı. Maç sonuna kadar başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi.

"HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Persepolis ile ilk maçına çıkan İsmail Kartal maç sonrasında "Taraftarlarımızın hayallerini gerçekleştirebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.